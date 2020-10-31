Седьмая в истории перепись населения стартовала в Китае

https://static.news.ru/photo/e4b2b28a-1c3b-11eb-9401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sun Zhongzhe/Global Look Press

В Китае началась седьмая в истории перепись населения, которая закончится 7 ноября. В ней задействованы 7 млн сотрудников, каждый из которых должен зарегистрировать около 250 человек.

В переписи примут участие жители континентального Китая, Макао, Тайваня и Гонконга, а также иностранцы, живущие в Поднебесной на постоянной основе. Перепись затронет проживающих за границей граждан КНР, сообщает РИА Новости.

Впервые перепись населения в Китае прошла в 1953 году. Тогда в стране проживали 600 млн человек. По данным за 2019 год, численность населения составила 1,4 млрд человек без учёта специальных административных районов.

Как писал NEWS.ru, более 40% россиян готовы участвовать в переписи населения 2021 года через портал госуслуг. Об этом свидетельствуют данные опроса в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» среди 1600 пользователей. Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но её перенесли на апрель следующего года из-за пандемии коронавируса.