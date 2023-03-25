Саудовский телеканал унизил Байдена в прямом эфире NYP: саудовский телеканал показал Байдена «незадачливым шутом»

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой американского лидера выставили «незадачливым шутом», сообщает New York Post. По данным издания, выставленное на YouTube видео, стало «вирусным».

Телеканал использовал в пародии последние оплошности хозяина Белого дома. Вот «Байден» здоровается с пустотой, вот машет флагам. Роль взволнованной «Харрис» свелась к тому, что она только и пыталась удержать президента на месте.

Издание отмечает, что это второй случай, когда в Саудовской Аравии показали пародию на Байдена. В апреле 2022 года его изображали забывчивым стариком, уснувшим на трибуне. Была и «Харрис», она пыталась его разбудить.

Ранее журналистка Джордан Бойд в статье для The Federalist заявила, что преклонный возраст и частые ляпы Джо Байдена во время выступлений угрожают США. Она назвала американского лидера серийным лжецом, оговорки которого, сделанные во время публичных речей, разошлись на мемы американских подростков.