Рухнувший в Пакистане A320 был застрахован на $19,7 млн

https://static.news.ru/photo/3d61d5ce-a19d-11ea-99e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Fareed Khan/ТАСС

Самолёт Airbus SE A320 «Пакистанских международных авиалиний», разбившийся в Карачи 22 мая после нескольких заходов на посадку, был застрахован на $19,7 млн. Об этом свидетельствуют документы авиакомпании.

Как сообщает Reuters, страховщиком выступала Национальная страховая компания Пакистана, а перестраховочным брокером являлась компания Marsh. Источники агентства уточнили, что авиалайнер был перестрахован в одной из международных компаний.

Жертвами авиакатастрофы в Карачи стали 97 человек, двум людям удалось выжить. Среди погибших оказалась известная пакистанская модель Зара Абид.

На месте крушения были найдены бортовые и речевой самописцы самолёта. Их передали следственной комиссии. Предполагается, что расследование инцидента будет завершено в течение трёх месяцев, писал NEWS.ru.