Рухнувший в Пакистане A320 был застрахован на $19,7 млн

Самолёт Airbus SE A320 «Пакистанских международных авиалиний», разбившийся в Карачи 22 мая после нескольких заходов на посадку, был застрахован на $19,7 млн. Об этом свидетельствуют документы авиакомпании.
Как
Жертвами авиакатастрофы в Карачи стали 97 человек, двум людям удалось выжить. Среди погибших оказалась известная пакистанская модель Зара Абид.
На месте крушения были найдены бортовые и речевой самописцы самолёта. Их передали следственной комиссии. Предполагается, что расследование инцидента будет завершено в течение трёх месяцев, писал NEWS.ru.
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