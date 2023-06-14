Россиянин погиб в Таиланде в ДТП с грузовиком

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде в результате ДТП погиб 45-летний гражданин России. Он управлял мотоциклом и врезался в грузовик. Об этом сообщает портал The Pattaya News.

По имеющимся данным, трагедия произошла во вторник, 13 июня, в районе Муанг Чонбури близ курортного города Паттайя. Как утверждает водитель грузового автомобиля, он остановился на перекрестке на красный сигнал светофора, после чего в кузов машины врезался мотоциклист.

Полиция приступила к расследованию произошедшего. Правоохранители предполагают, что россиянина могла отвлечь громкая музыка — рядом с телом была найдена громко работающая беспроводная колонка.

В Таиландском центре данных о ДТП сообщили, что с начала года жертвами аварий в стране стали более 6,7 тысячи человек. Травмы различной степени тяжести получили более 356 тысяч человек. При этом в 81% случаев летальными исходами оканчивались инциденты с участием мотоциклистов.

Ранее сообщалось, что двое россиян насмерть разбились в ДТП в Паттайе. По данным СМИ, когда медики прибыли на место ЧП, 18-летняя Валерия Химич и 23-летний Глеб Соболев были живы, однако спасти их не удалось. По предварительной информации, водитель, ехавший на очень большой скорости, потерял управление, после чего вылетел на островок безопасности на разделительной полосе трассы и врезался в несколько пальм.