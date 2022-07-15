Россия ввела санкции против 384 парламентариев Японии

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

МИД России объявил персонами нон грата 384 члена парламента Японии, говорится на сайте ведомства. Такое решение принято в связи с санкциями Токио в отношении многочисленной группы депутатов Госдумы РФ, введенными в апреле. Также причиной такого решения послужила антироссийская риторика со стороны японской палаты представителей.

Запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии, которые, заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении.

В апреле Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из РФ. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Позже японские власти утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка, а также ввели запрет на новые прямые инвестиции в РФ.

Ранее Россия ввела санкции против 398 конгрессменов США. Ограничительные меры являются «зеркальным ответом» на антироссийские рестрикции со стороны Соединённых Штатов.