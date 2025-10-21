Российские продовольственные товары активно вытесняют американскую продукцию с китайского рынка, сообщило местное издание Sohu. Данную ситуацию обозреватели характеризуют как своеобразный ответ Москвы на санкционные ограничения со стороны Вашингтона.

Публикация обращает внимание на поставки российской ржаной муки в Китай, которые состоялись в период торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном. Одновременно с этим российский экспорт продовольствия в КНР демонстрирует значительный рост по различным товарным категориям. Авторы подчеркивают, что российские товары успешно конкурируют не только с американской сельхозпродукцией, но и с товарами из других стран.

Трамп в ярости. <…> Пока он ворчал в социальных сетях, американская соя портится на складах, а российское продовольствие едет в Китай, — отмечается в материале издания.

Ранее Sohu сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров исключил союз РФ с Соединенными Штатами против КНР на фоне обострившейся конкуренции между мировыми державами после начала каденции американского президента Дональда Трампа. По словам аналитиков, такой ответ является фактически обещанием Китаю, что Россия его не предаст. Заявление главы внешнеполитического ведомства произвело сильное впечатление на китайцев и было воспринято как четкий сигнал, объяснили авторы статьи.