https://static.news.ru/photo/e0643d06-5842-11ea-99a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/Xinhua/Global Look Press

Россияне с лайнера Diamond Princess, которые сейчас проходят карантин в Приморском крае, избежали заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Она добавила, что возможную ошибку в диагнозе может исправить научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Его данные проверки поступят в регион за день до окончания срока карантина, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смерти от коронавируса в Китае идут на убыль. Каждый новый день в Китае от нового недуга умирает всё меньше и меньше людей. За последние сутки ушли из жизни 52 человека, а днём ранее страна потеряла 71 человека. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ныне число жертв недуга в стране составляет 2715. При этом врачи спасли жизни 29,7 тыс. человек.