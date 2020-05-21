Режим чрезвычайного положения в Таиланде продлят до конца июня

Режим чрезвычайного положения, введённый в Таиланде из-за пандемии коронавируса, сохранится до конца июня. Об этом сообщили в Центре ситуационного управления COVID-19 (CCSA).
При этом правительство страны готовится к дальнейшему ослаблению ограничений. Торговые центры и универмаги вновь открылись в выходные после почти двух месяцев простоя. Это стало возможным благодаря сокращению числа новых случаев заражения инфекцией. Бары, ночные клубы, кинотеатры и детские площадки страны остаются закрытыми,
Решение о продлении действия режима ЧП должен утвердить кабмин на заседании 26 мая.
Школы Таиланда остаются закрытыми, их планируют открыть в июле. Запрет на прибытие в страну международных рейсов будет действовать до 30 июня, писал NEWS.ru.
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