https://static.news.ru/photo/d6a957bc-c0fb-11e9-b685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антиправительственные акции протеста в Гонконге 17 августа прошли без серьёзных инцидентов. Демонстранты разошлись по домам.

В ходе шествия часть протестующих сошла с согласованного маршрута и осадила полицейский участок а районе Монгкок. Стражи порядка оттеснили их на прилегающие переулки. Полицейские были вооружены резиновыми дубинками, но в столкновения с митингующими не вступали.

В то же время в центре города проходил массовый митинг в поддержку властей. В нём принимали участие свыше 470 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп посоветовал китайскому лидеру Си Цзиньпину лично встретиться с протестующими. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что это привело бы к разрешению конфликта.