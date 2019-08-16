Антиправительственные акции протеста в Гонконге 17 августа прошли без серьёзных инцидентов. Демонстранты разошлись по домам.
В ходе шествия часть протестующих сошла с согласованного маршрута и осадила полицейский участок а районе Монгкок. Стражи порядка оттеснили их на прилегающие переулки. Полицейские были вооружены резиновыми дубинками, но в столкновения с митингующими не вступали.
В то же время в центре города проходил массовый митинг в поддержку властей. В нём принимали участие свыше 470 тысяч человек, сообщает
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп посоветовал китайскому лидеру Си Цзиньпину лично встретиться с протестующими. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что это привело бы к разрешению конфликта.