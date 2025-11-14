«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского Sohu: союзники Украины готовятся отстранить Зеленского от власти

Будущее Владимира Зеленского на посту президента Украины висит на волоске, сообщает китайское издание Sohu. Это связано с ситуацией в зоне боевых действий и чередой коррупционных скандалов в стране, в том числе с делом бизнесмена Тимура Миндича. По мнению аналитиков, западные союзники Киева вынашивают план по отстранению Зеленского от власти.

Возможно, дело Миндича не сразу спровоцирует народное восстание или приведет к немедленному краху Зеленского, но западные страны могли бы использовать его для прекращения финансирования, положив конец поддержке действующего режима, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что в Вашингтоне уже давно зреет недоверие к Зеленскому. Этим объясняются резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.

Как считает представитель МИД РФ Мария Захарова, коррупционный скандал на Украине, в котором оказался замешан Миндич, оказался «лопнувшим гнойником». По ее словам, говорить о простой коррупции в стране можно было 10 лет назад, теперь же явление имеет гораздо более серьезные масштабы.