Президент Туркмении сделал последнее предупреждение главе МВД

https://static.news.ru/photo/47595b2c-fc35-11ea-9c9a-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор министру внутренних дел страны Мамметхану Чакыеву за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки министру внутренних дел Мамметхану Чакыеву объявлен строгий выговор с последним предупреждением, — цитирует РИА Новости заявление, сделанное 21 сентября по местному телевидению.

Бердымухамедов потребовал от Чакыева исправления в кратчайшие сроки допущенных недостатков. Другие подробности не приводятся.

Лидер Туркмении также вынес строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителю Государственной таможенной службы Максату Худайкулыеву.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Туркмении вынуждают жителей одного из районов в Лебапском велаяте на востоке страны покупать фотографии президента Гурбангулы Бердымухамедова вместе с продуктами питания. Так, в государственных магазинах страны в продаже появились мука и хлеб в качестве пайка на май и июнь. Вместе с ними за 20 манатов (около $6) продаётся портрет Бердымухамедова — фотография размером 50×35 сантиметров. При этом отказаться от покупки портрета граждане Туркмении не могут ввиду того, что вокруг магазинов, как правило, стоят сотрудники Министерства внутренней безопасности и полиции. Известно, что в Туркмении также начался сезон массовой замены портретов президента в государственных учреждениях страны.