Превышение нормы по цезию выявили в рыбе из Фукусимы

https://static.news.ru/photo/01627de4-7523-11eb-942c-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Wackerhagen/Imagebroker.com/Global Look Press

Эксперты выявили первое за два года превышение нормы по уровню содержания радиоактивных элементов в рыбе, выловленной у побережья префектуры Фукусима (Япония). По данным представителей региональной федерации по рыболовству, во время пилотного проекта исследовали морского окуня в девяти километрах от населённого пункта Синти.

Во время следующих анализов учёные установили, что концентрация радиоактивного цезия составляет 500 беккерелей на килограмм, что в пять раз больше стандарта, установленного Токио, передаёт телеканал NHK.

Стандарт, установленный федерацией по рыболовству префектуры в добровольном порядке, составляет 50 беккерелей на килограмм. В связи с его многократным превышением было принято решение остановить поставку морского окуня до подтверждения его безопасности, — говорится в сообщении.

В марте 2011 года из-за удара цунами на атомной электростанции «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате произошло расплавление ядерного топлива в трёх реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Заражёнными оказались обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали около 165 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мощное землетрясение в Японии привело к тому, что на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» из бассейнов, где хранится отработавшее ядерное топливо, выплеснулась вода. По данным энергетической компании TEPCO, обслуживающей АЭС, ситуация не представляет угрозы и не влияет на процесс охлаждения топлива. Объём вылившейся жидкости слишком мал, чтобы представлять опасность, да и содержание в нём радиоактивных веществ очень низкое. Таким образом, АЭС продолжает работать в штатном режиме.