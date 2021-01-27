На АЭС «Фукусима-1» зафиксировали смертельно опасный уровень радиации

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В Японии зоны чрезвычайно высокой радиоактивности были обнаружены в верхней части трёх пострадавших энергоблоков атомной электростанции «Фукусима-1», где скопилась примерно десятая часть всех изотопов цезия, выброшенных в ходе аварии в марте 2011 года.

В докладе государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой говорится, что очаги особо высокой радиоактивности находятся в трёх энергоблоках в районе железобетонных колпаков, которые прикрывают сверху корпуса повреждённых реакторов, передаёт японское агентство Кyodo.

Издание уточняет, что уровень излучения там составляет несколько зивертов в час. Такой показатель всего за несколько часов способен убить человека. Наличие этих радиоактивных зон может ещё больше замедлить работы по демонтажу атомной станции.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет экспертов при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии выдвинул предложение испарить в атмосферу или слить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария. В данный момент три повреждённых реактора на АЭС для охлаждения постоянно заливаются водой. Протекая через трещины и бреши, она скапливается, после чего её откачивают и очищают от всех радиоактивных веществ. Очищенная вода хранится в цистернах на электростанции, в данный момент её объём составляет уже более миллиона тонн. Ежедневно он увеличивается на 170 тонн. По данным администрации АЭС, к лету 2022 года будут заполнены уже все ёмкости.

В марте 2011 года из-за удара цунами на атомной электростанции «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате произошло расплавление ядерного топлива в трёх реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Заражёнными оказались обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали около 165 тысяч человек.