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16 июля 2025 в 16:44

Еще не пробовали фаршированные огурцы? С такой начинкой — настоящий хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные огурцы с тунцом и творогом — это необычная и свежая закуска, которая удивит ваших гостей. Хрустящие огурцы сочетаются с нежной начинкой из рыбы и творога, создавая интересный вкусовой контраст. Такое блюдо отлично подойдет для легкого перекуса или фуршетного стола.

Ингредиенты:

  • яйца вареные — 2 шт.;
  • мягкий творог — 2 ч. л.;
  • тунец в собственном соку — 1 банка;
  • красный лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • огурцы — 2–3 шт.

Приготовление:

  1. Огурцы разрежьте вдоль, ложкой удалите семена, оставив «лодочки».
  2. Тунец разомните вилкой, смешайте с творогом.
  3. Яйца мелко нарежьте, добавьте к тунцу.
  4. Лук и укроп измельчите, соедините с остальными ингредиентами.
  5. Посолите, поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
  6. Наполните огуречные лодочки приготовленной начинкой.
  7. Подавайте сразу после приготовления.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
овощи
огурцы
рыба
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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