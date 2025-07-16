Еще не пробовали фаршированные огурцы? С такой начинкой — настоящий хит!

Фаршированные огурцы с тунцом и творогом — это необычная и свежая закуска, которая удивит ваших гостей. Хрустящие огурцы сочетаются с нежной начинкой из рыбы и творога, создавая интересный вкусовой контраст. Такое блюдо отлично подойдет для легкого перекуса или фуршетного стола.
Ингредиенты:
- яйца вареные — 2 шт.;
- мягкий творог — 2 ч. л.;
- тунец в собственном соку — 1 банка;
- красный лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- огурцы — 2–3 шт.
Приготовление:
- Огурцы разрежьте вдоль, ложкой удалите семена, оставив «лодочки».
- Тунец разомните вилкой, смешайте с творогом.
- Яйца мелко нарежьте, добавьте к тунцу.
- Лук и укроп измельчите, соедините с остальными ингредиентами.
- Посолите, поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
- Наполните огуречные лодочки приготовленной начинкой.
- Подавайте сразу после приготовления.
Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.