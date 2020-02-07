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Правозащитная организация Amnesty International отреагировала на сообщения о смерти врача из Китая Ли Вэньляна, который одним из первых пытался предупредить об эпидемии коронавируса.

Николас Бекелин, директор организации в Восточной и Юго-Восточной Азии, заявил, что власти КНР должны извлечь урок из дела доктора и изменить свой подход к борьбе с 2019-nCoV.

Дело Ли Вэньляна является трагическим напоминанием о том, что озабоченность китайских властей поддержанием «стабильности» заставляет их скрывать важную информацию по вопросам, представляющим общественный интерес, — сказано в заявлении Бекелина, размещённом на сайте Amnesty International.

Правозащитник подчеркнул, что люди не должны подвергаться преследованиям или санкциям за слова об общественных угрозах лишь потому, что это может вызвать смущение у правительства.

Медик из Ухани Ли Вэньлян обратил внимание на схожие симптомы у семи человек, побывавших на рыбном рынке города, ещё в конце декабря 2019 года. Поначалу он решил, что это SARS — другой тип коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в 2002–2003 годах. Полученная от доктора информация быстро распространилась по социальным сетям, но тогда его и ещё нескольких врачей вызвали в полицию и обвинили в нагнетании паники и подрыве общественного спокойствия. Через некоторое время у Вэньляна начались лихорадка и кашель, ему диагностировали коронавирус 2019-nCoV. Организм заболевшего не справился с осложнениями, и он скончался. В китайских соцсетях информацию о смерти Вэньляна встретили с печалью и яростью, потребовав от властей Ухани извинений. В город была направлена группа следователей, которая всесторонне изучит дело врача, писал NEWS.ru.