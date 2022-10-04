Посол Галузин выразил протест из-за высылки российского дипломата из Японии

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Михаил Галузин

Российский посол в Японии Михаил Галузин выразил решительный протест замглавы МИД страны Такэо Мори по поводу высылки сотрудника генконсульства РФ в Саппоро. Решение японской стороны он назвал неадекватным и произвольным, сообщается в Telegram-канале посольства.

Галузин отметил, что между высылкой российского дипломата и аналогичным шагом РФ в отношении консула Японии во Владивостоке не следует проводить параллели. Сотрудник дипмиссии РФ не совершал никаких поступков, противоречащих его статусу. Японский же консул был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов при попытке получить конфиденциальную информацию за вознаграждение.

Очевидно, что нынешний шаг японской стороны способен привести лишь к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, и без того деградировавших в последнее время в результате деструктивной политики Токио, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Японии Ёсимасу Хаяси объявил о высылке сотрудника российского генконсульства в Саппоро. По его словам, это является ответом Токио на объявление персоной нон грата японского консула во Владивостоке. Российского дипломата обязали покинуть Японию до 10 октября.