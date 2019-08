Согласно заявлению партии, полиция провела задержание 30 августа около 07:30, когда активист направлялся к станции South Horizons.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одного члена Demosisto. Её доставят в тот же участок, где находится Вонг.

В настоящее время к этому делу подключились юристы партии.