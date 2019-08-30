https://static.news.ru/photo/6b8f1e66-cae8-11e9-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Global Look Press

Политический активист, один из основателей и генсек партии Demosisto Джошуа Вонг был задержан в Гонконге.

Согласно заявлению партии, полиция провела задержание 30 августа около 07:30, когда активист направлялся к станции South Horizons.

Средь бела дня прямо на улице его силой втолкнули в частный минивэн, — подчёркивается в сообщении.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одного члена Demosisto. Её доставят в тот же участок, где находится Вонг.

В настоящее время к этому делу подключились юристы партии.

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now. — Demosisto 香港眾志 (@demosisto) 30 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что власти Гонконга рассматривают все законодательные возможности для борьбы с массовыми беспорядками в городе, в том числе закон о мерах при чрезвычайном положении.

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Жители выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Противники закона уверены, что это подорвёт независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом «одна страна, две системы» и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.