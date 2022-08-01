США стягивают авианосцы и самолеты к Тайваню из-за возможного визита Пелоси Nikkei: США направляют авианосцы и самолеты к Тайваню в связи с возможным визитом Пелоси

Фото: Chustine Minoda/U.S. Air Force

Накануне возможного визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Минобороны США начало стягивать к острову военную технику, сообщает Nikkei Asia. Речь идет об авианосцах и самолетах. Таким образом Пентагон планирует создать буферную зону для самолета Пелоси.

Американские военные перемещают активы, включая авианосцы и большие самолеты, ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого, но неподтвержденного визита на остров Нэнси Пелоси. Военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она решит сделать спорную остановку, — говорится в публикации.

По данным источников издания, Пелоси может прилететь в Тайбэй вечером 2 августа. В настоящий момент спикер находится в Сингапуре.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что в случае поездки Пелоси на Тайвань Пекин расценит это как грубое вмешательство во внутренние дела страны и умышленное нарушение принципа «одного Китая». Он подчеркнул, что визит представителя США нанесет серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, а также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.