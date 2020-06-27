Пекин выразил протест США в связи с санкциями из-за Гонконга

https://static.news.ru/photo/8d83c85a-b881-11ea-8976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Xiaochu/XinHua/Global Look Press

Власти Китая выразили протест США после решения Вашингтона ввести санкции в отношении китайских чиновников в связи с ситуацией в Гонконге.

Об этом говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американское правительство ввело в отношении китайских чиновников визовые ограничения за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». В канцелярии призвали США не вмешиваться во внутренние дела региона.

В ответ на объявление США о введении визовых ограничений в отношении китайских чиновников официальный представитель канцелярии МИР КНР в Гонконге выразил решительный протест, — говорится в сообщении.

В канцелярии подчеркнули, что Вашингтон передёргивает факты и клевещет на китайское правительство, обвиняя его в якобы «уничтожении» высокой степени автономии Гонконга. В заявлении говорится, что если США не перестанут лезть во внутренние дела страны, Китай будет вынужден дать «решительный отпор», передаёт РИА Новости.

Гонконг — это китайский Гонконг, внутренние дела Гонконга полностью являются внутренними делами КНР, США следует немедленно прекратить любое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, — гласит сообщение.

В частности, Вашингтон обвиняет китайские власти в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе. По мнению Белого дома, законопроект парламента КНР о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Евросоюз призвал власти Китая следовать обещаниям, которые были даны в отношении Гонконга. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, приуроченной к видеосаммиту ЕС — Китай.