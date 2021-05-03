Партия Сталина побеждает на выборах в Индии

https://static.news.ru/photo/0e31accc-ac03-11eb-98d4-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

На региональных выборах в индийском штате Тамилнад побеждает партия, лидером которой является политик по имени Сталин. Об этом сообщает британская Daily Mail .

Отмечается, что такое имя политику дал его отец, убеждённый левый. Родился индийский Сталин в 1953 году, незадолго до смерти своего советского тёзки. Несмотря на бэкграунд имени, индиец, по собственному признанию, является исключительно демократом. В одном из интервью он также рассказал о трудностях, с которыми из-за имени столкнулся в 1989 году во время визита в Советский Союз, где в то время полным ходом шла перестройка и окончательное развенчивание культа личности и эпохи правления Иосифа Сталина.

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