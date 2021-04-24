В Подмосковье заметили плакат с фразой Гитлера от имени Зюганова

https://static.news.ru/photo/2252b332-a5b8-11eb-9cf1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съезд КПРФ, на котором Геннадий Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя партии, не обошёлся без скандала. На одном из баннеров, вывешенных к значимому для политического движения событию, оказался слоган, практически дословно повторявший высказывание основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера, передаёт «Ридус».

Плакат заметили в Подмосковье, где проходил съезд партии. Растяжка была вывешена перед зданием санатория «Снегири». На ней в общей стилистике партии, между эмблемой КПРФ и изображением рабочего и колхозницы крупными буквами было написано: «Слова строят мосты в неизведанные области».

Цитата, впрочем, оказалась неточной. Фюрер говорил: «Слова наводят мосты...». Тем не менее, как утверждает издание, организаторы съезда подтвердили: все цитаты были согласованы с высшим руководством КПРФ.

Однако позже руководитель партийной пресс-службы Александр Ющенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил , что полотно повесили некие провокаторы.

Рано утром прибежали нанятые люди. За территорией натянули плакат и сфотографировали. Через три минуты наши сотрудники сняли, — рассказал представитель партии.

В комментарии изданию «Подъём» Ющенко подчеркнул , что «плакат не имеет никакого отношения к организаторам» и что служба безопасности партии уже занимается инцидентом. По его словам, это «очередная цепочка гадостей, мерзостей, низких поступков каких-то политтехнологов».

Он добавил, что политическое движение постоянно подвергается нападкам. В частности, перед съездом активно распространялись слухи, что Зюганова хотят отстранить от руководства КПРФ.

Ранее Ющенко сообщил, что пленум ЦК КПРФ единогласно проголосовал за переизбрание Зюганова на пост председателя партии. Голосовавшие против и воздержавшиеся отсутствовали.