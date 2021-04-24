В Подмосковье заметили плакат с фразой Гитлера от имени Зюганова

Съезд КПРФ, на котором Геннадий Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя партии, не обошёлся без скандала. На одном из баннеров, вывешенных к значимому для политического движения событию, оказался слоган, практически дословно повторявший высказывание основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера, передаёт «Ридус».
Плакат заметили в Подмосковье, где проходил съезд партии. Растяжка была
Цитата, впрочем, оказалась неточной. Фюрер говорил: «Слова наводят мосты...». Тем не менее, как
Однако позже руководитель партийной пресс-службы Александр Ющенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва»
Рано утром прибежали нанятые люди. За территорией натянули плакат и сфотографировали. Через три минуты наши сотрудники сняли, — рассказал представитель партии.
В комментарии изданию «Подъём» Ющенко
Он добавил, что политическое движение постоянно подвергается нападкам. В частности, перед съездом активно распространялись слухи, что Зюганова хотят отстранить от руководства КПРФ.
Ранее Ющенко сообщил, что пленум ЦК КПРФ единогласно проголосовал за переизбрание Зюганова на пост председателя партии. Голосовавшие против и воздержавшиеся отсутствовали.