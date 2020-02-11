https://static.news.ru/photo/7547721a-4cdd-11ea-bf9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Оппозиционная в Индии Партия простого человека (ППЧ) победила на выборах в ассамблею национального столичного округа Дели (частью которого является столица государства Нью-Дели). По предварительной информации, политическое движение получило 62 места в 70-местном заксобрании.

Его главный оппонент — правящая в стране Индийская народная партия — довольствуется на данный момент восемью позициями, говорится на официальном сайте избиркома Индии. При итоговом подсчёте результаты могут немного измениться.

Если ППЧ сохранит лидерство, то руководитель партии Арвинд Кеджривал сохранит должность главного министра Дели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избирательные комиссии разных уровней, работавшие в воскресенье, 9 февраля, на выборах в парламент Азербайджана, обеспечили прозрачность своей деятельности для международных наблюдателей. Однако это не сделало выборы свободными и непредвзятыми.

Заявления такого рода озвучили представители миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению международных экспертов, серьёзные нарушения были допущены при подсчёте голосов.