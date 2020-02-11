Оппозиционная в Индии Партия простого человека (ППЧ) победила на выборах в ассамблею национального столичного округа Дели (частью которого является столица государства Нью-Дели). По предварительной информации, политическое движение получило 62 места в 70-местном заксобрании.
Его главный оппонент — правящая в стране Индийская народная партия — довольствуется на данный момент восемью позициями,
Если ППЧ сохранит лидерство, то руководитель партии Арвинд Кеджривал сохранит должность главного министра Дели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что избирательные комиссии разных уровней, работавшие в воскресенье, 9 февраля, на выборах в парламент Азербайджана, обеспечили прозрачность своей деятельности для международных наблюдателей. Однако это не сделало выборы свободными и непредвзятыми.
Заявления такого рода озвучили представители миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению международных экспертов, серьёзные нарушения были допущены при подсчёте голосов.
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