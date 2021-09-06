Панджшерское сопротивление заявило, что переходит к партизанской войне

Силы сопротивления в афганском районе Панджшер заявили, что меняют тактику ведения военных действия и переходят к партизанской войне. Об этом сообщил их представитель Али Маисам Назари, передают РИА Новости.



Моджахеды переходят к партизанской войне с талибами, сейчас они отступают в горы, откуда продолжат противостояние, — признался Назари.



15 августа 2021 года члены запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» без боя захватили столицу Афганистана, Кабул, а вместе с ней получили контроль практически над всем государством. Талибы сформировали своё временное правительство и установили порядки: перечить им не осмелились ни войска НАТО, ни кто-либо из Западных держав. Лишь члены сопротивления, расположившиеся в районе ущелья Панджшер, под предводительством Ахмада Шаха продолжали бороться против самопровозглашённой власти талибов.



Ранее NEWS.ru выяснил, почему Ахмаду Шаху не удалось вдохновить Запад и афганцев на полноценную войну с талибами.