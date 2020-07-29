Остров Бали открыли для внутренних туристов

https://static.news.ru/photo/5cae7944-d223-11ea-aaad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josh Edelson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти индонезийской провинции Бали разрешили внутренним туристам посещать одноимённый остров. Об этом заявил руководитель департамента туризма провинции Путу Астава.

По его словам, пока на Бали будут действовать некоторые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Так, прибывающих на остров туристов станут тестировать на COVID-19, у них будут замерять температуру. Не отменяется масочный режим. Об этом Астава рассказал в интервью газете The Straits Times. Чиновник отметил, что вылечились от коронавируса 75% инфицированных жителей острова.

Приём иностранцев на Бали местные власти собираются начать с 11 сентября. Однако решение остаётся за властями Индонезии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бали не является единственным местом для сёрфинга на больших волнах, и не только в Альпах можно вдоволь насладиться великолепными видами с вершин склонов. Эксперты назвали пять мест для туризма в России. В частности, речь идёт о площадках для занятия сёрфингом, хайкингом и экотуризмом. Также аналитики перечислили регионы для гурманов и любителей спа.