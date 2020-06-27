Эксперты перечислили российские альтернативы зарубежным курортам

https://static.news.ru/photo/3a42abc2-b951-11ea-9d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Malkov/Russian Look

Эксперты назвали пять мест для туризма в России. В частности, речь идёт о площадках для занятия сёрфингом, хайкингом и экотуризмом. Также аналитики перечислили регионы для гурманов и любителей спа.

Очевидно, что Бали не единственное место для серфинга на больших волнах, и не только в Альпах можно вдоволь насладиться великолепными видами с вершин склонов, — пишут эксперты. — А если россияне хотят посетить национальные парки, им совсем не обязательно копить на поездку в Соединенные Штаты. Все это есть и в России, и поездки в эти малоизведанные уголки могут принести столько же удовлетворения и радости, как и их заграничные альтернативы, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам экспертов, серфингом можно заняться на Камчатке. Однако следует подумать о гидрокостюме, так как температура воды там редко поднимается выше 10 градусов по Цельсию. Также в этом регионе можно наблюдать за жизнью морских львов и тюленей.

Для экотуризма туроператоры советуют отправиться в Алтайские горы, которые расположены недалеко от границы с Казахстаном, Монголией и Китаем. По их словам, в этом регионе есть всё необходимое для любителей активного отдыха. Также одним из вариантов может стать национальный парк «Паанаярви».

Как писал NEWS.ru, руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая отрасль страны может восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции к весне 2021 года.