Оставшийся без денег россиянин стал просить помощи на улицах Малайзии

https://static.news.ru/photo/c49ee840-7fd0-11ea-a38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Путешественника из России, просящего милостыню на улицах, заметили в муниципалитете Темерло в Малайзии. Фотографии с мужчиной, который сидит у одного из ресторанов быстрого питания с табличкой с просьбой о помощи, разлетелись по Сети.

42-летний Максим Лапин из Москвы застрял в азиатской стране из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на передвижения. 17 марта он въехал в Малайзию из Таиланда, россиянин должен был встретиться со своими друзьями в Куантане. Вскоре в стране ввели карантинные меры, а рейс мужчины был отменён, пишет New Straits Times со ссылкой на правоохранителей.

Лапину удалось забраться в грузовик, следовавший в Куала-Лумпур, однако водитель оставил его в Темерло. Полицейские отвели гражданина России в клинику для проверки на наличие коронавируса в организме. О туристе проинформировали дипломатов Посольства РФ, мужчину должны в скором времени отправить в столицу Малайзии.

Правительство азиатской страны посоветовало жёнам не ныть во время карантина и продолжать ухаживать за собой, писал NEWS.ru.