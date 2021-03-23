Оклеветавшего премьера Сингапура блогера приговорили к крупному штрафу

https://static.news.ru/photo/0abde9f2-8c73-11eb-a1f1-96000091f725_660.jpg Леон Зе Хянь Фото: Leong Sze Hian/facebook.com

Суд Сингапура приговорил местного блогера Леона Зе Хяня к штрафу в размере 133 тысяч сингапурских долларов ($98,8 тысячи) за клевету в адрес премьер-министра Ли Сянь Луна.

В конце 2018 года блогер разместил на своей странице в Facebook материал с малайзийского новостного портала, в котором сообщалось о сговоре между бывшим главой правительства Малайзии Наджибом Разаком и премьером Сингапура. Авторы статьи утверждали, что они заключили сделку, касающуюся незаконных переводов похищенных средств государственного инвестфонда 1MDB через сингапурские банки.

Защита Ли Сянь Луна заявила в суде, что эта информация не соответствует действительности. Блогер, в свою очередь, не смог доказать, что содержание статьи не затрагивает премьера и не содержит клеветнических обвинений в его адрес.

Адвокаты главы правительства Сингапура требовали оштрафовать блогера на 150 тысяч сингапурских долларов ($111,4 тысячи), а его защита предлагала ограничиться чисто символической компенсацией в один сингапурский доллар, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что столичного блогера Андрея Тюняева оштрафовали на 400 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о COVID-19. Его защита попыталась оспорить вердикт, но Мосгорсуд признал приговор суда первой инстанции законным.