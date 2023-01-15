Погибшая в авиакатастрофе в Непале россиянка была беременна KP.RU: погибшая в авиакатастрофе в Непале россиянка Елена Бандуро была беременна

Фото: Krishna Mani Baral/AP/ТАСС

Россиянка Елена Бандуро, которая погибла в авиакатастрофе в Непале, была беременна, сообщает KP.RU со ссылкой на ее сестру Ксению. Она рассказала, что 33-летняя SMM-специалист из Москвы летела на самолете авиакомпании Yeti Airlines в Катманду к мужу.

Лена действительно планировала поездку в Непал. Она летела к супругу Максиму, Лена была беременна. На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку, — рассказала Ксения.

По ее словам, в последнее время Елена жила в Казахстане и по работе летала в разные страны. Новый год москвичка встречала в Шри-Ланке с друзьями.

Самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара 15 января. Представитель перевозчика Yeti Airlines Пемба Шерпа подтвердил гибель всех 72 человек, находившихся на борту самолета ATR 72.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение воздушного судна могло произойти из-за отказа двигателя или нештатной ситуации на борту. Однако один из очевидцев катастрофы, россиянин Александр Ковалев, рассказал, что перед падением оба двигателя самолета работали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера. Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.