О чем рассказали обломки: южнокорейцы нашли на ракете из КНДР русские буквы Власти Южной Кореи показали журналистам свои находки, весьма любопытные и неожиданные, хотя и оказавшиеся совсем не тем, на что надеялся Сеул

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Южная Корея смогла достать с морского дна обломки ракеты, которую КНДР запустила 2 ноября в сторону южнокорейской территории, спровоцировав воздушную тревогу у южан. К некоторому удивлению местных специалистов, обломки оказались с надписями на русском языке, а сама ракета — советская С-200. Как считают в Сеуле, КНДР, скорее всего, давно закупила в СССР эти комплексы и вот теперь решила использовать раритет. Правда, по поводу причин такого поведения Пхеньяна у южнокорейских специалистов единства нет, выдвинуто несколько версий.

Напомним, что 2 ноября оказалось крайне «жарким» для геополитической обстановки на Корейском полуострове. В течение дня КНДР запустила около трех десятков ракет, а также произвела более 100 артиллерийских залпов. Одна из ракет перелетела через межкорейскую морскую границу в Восточном (Японском) море, заставив власти Республики Корея (РК) объявить на острове Уллындо воздушную тревогу, изрядно перепугав местных жителей и туристов. Ракета в итоге упала в море в исключительной экономической зоне Южной Кореи, в 57 км от города Сокчхо, а Сеул в ответ запустил в северокорейские воды три свои ракеты плюс заявил Пхеньяну протест.

Кроме того, в район места падения северокорейской ракеты был снаряжен военный корабль с группой водолазов и экспертов, которые занялись поисками обломков. Предполагалось, что находка может что-то прояснить в отношении уровня развития северокорейских ракетных технологий. Уже 6 ноября южане смогли найти место падения и поднять с глубины 1700 м несколько достаточно крупных обломков.

В среду, 9 ноября, власти РК показали журналистам свои находки, весьма любопытные и неожиданные, хотя и оказавшиеся совсем не тем, на что надеялся Сеул. Главным «хитом», который потом стали обсуждать на все лады, стал поднятый с морского дна кусок северокорейской ракеты три метра длиной, на нем были четыре крупных рулевых пера и что-то типа сопла.

На ракете отчетливо видны надписи на русском языке: «для ТЗМ и автопоезда» (ТЗМ — транспортно-заряжающая машина. — NEWS.ru), «серийный № <...>, порядковый № 25, партия № 51» . Южнокорейские эксперты добавили, что на корпусе хватает и других надписей, но все они на русском языке и нет ни одной корейской буквы, что, мягко говоря, не очень обычно для прилетевшей из КНДР системы.

Для экспертов Института оборонных технологий РК узнать модель ракеты особой проблемы не составило. Это снаряд от разработанных и принятых еще в 1960-х годах на вооружение советских зенитно-ракетных комплексов С-200 в западной классификации SA-5. «Северная Корея ранее достаточно активно закупала оружие в СССР», — напомнил сотрудник южнокорейского Минобороны. Некоторые СМИ, ссылаясь на данные американцев, сообщили, что конкретно эту систему КНДР ввезла из СССР в 1987 году и вот теперь решила использовать. Вместе с тем сами южнокорейцы воздержались от заключений по поводу того, что это — обломки именно произведенной в СССР ракеты либо что-то иное, хотя надписи на русском языке говорят в пользу «советского следа».

Поводом же для разочарования южан стал тот факт, что эти обломки, на поиски которых были затрачены большие усилия и ради которых пришлось опускаться на глубину 1,7 км, оказались бесполезными с точки зрения оценки уровня развития ракетных технологий КНДР.

Эти системы уже давно считаются устаревшими, эта ракета прекрасно известна во всем мире, а потому на основании нее ничего нельзя сказать о новых северокорейских системах, — прокомментировал ситуацию военный эксперт на условиях анонимности.

Но большую полемику вызвали два других вопроса: во-первых, почему КНДР для запуска в сторону Юга использовала ракету класса «земля — воздух», то есть которая предназначена в первую очередь для поражения самолетов и ракет, а не класса «земля — земля»? Во-вторых, почему была задействована столь старая ракета?

На первый вопрос ответ нашли быстро. Дело в том, что комплексы С-200, как и С-300, могут быть использованы и для поражения наземных целей, правда, по словам южнокорейских экспертов, в таких случаях у С-200 сильно хромает точность — отклонение от цели может составлять до километра. С другой стороны, если не ставилась задача что-то конкретно сбивать или разрушать, то для пуска в волны моря вполне подошла и С-200 в режиме «земля — земля».

Фото: wikipedia Южнокорейские военные подняли из Японского (Восточного) моря с глубины 1700 м несколько достаточно крупных обломков советской ракеты С-200

Второй же вопрос оказался куда более дискуссионным. Южнокорейские военные придерживаются точки зрения, что КНДР в последние недели произвела необычно много ракетных запусков, чем истощила свои арсеналы, а потому теперь вынуждена доставать все, что есть на складах, включая комплексы С-200. Мол, на американо-южнокорейские учения надо было ответить чем-то, вот и взяли то, «что оставалось», — хоть и старое, но ракета.

Правда, у этой версии хватает скептиков, которые отмечают, что несколько десятков запущенных ракет вряд ли могли сильно опустошить запасники КНДР, так как ракеты малой дальности обычно производят сотнями или даже тысячами. Это, в конце концов, не межконтинентальные баллистические ракеты, которые куда больше, сложнее и дороже и которые наверняка считают максимум десятками. В Пхеньяне наверняка понимали, что отправленную в исключительную экономическую зону РК ракету южане в итоге найдут именно ради изучения северокорейских технологий, а потому и направили то, что «летает, может напугать, но с разведывательной точки зрения особой ценности не представляет». В конце концов так и произошло: пусть С-200 и устаревшая, но переполох в Южной Корее она наделала большой, заставив объявить на курортном острове воздушную тревогу, которой там не было еще с 1950-х годов. А какой-то ценной информации для южнокорейской разведки обломки не дали. В настоящий момент эксперты с Юга придерживаются версий, которые им больше нравятся, исходя из личных предпочтений — либо о том, что «у КНДР ракеты почти закончились», либо что «специально такой раритет запустили, чтобы нас запутать».