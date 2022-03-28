Нулевая терпимость: в Шанхае заперли на локдаун 35 миллионов человек

Экономическая столица Китая, 26-миллионный Шанхай, избрана в качестве вынужденной площадки для грандиозного социально-медицинского эксперимента в рамках усилий властей КНР по поиску наиболее эффективного метода предотвращения новых возможных вспышек пандемии коронавируса. Начиная с 28 марта этот крупнейший китайский мегаполис будет отправлен в локдаун на девять дней после того, как кривая заболеваемости атипичной пневмонией («близкий родственник» COVID-19) резко пошла вверх в минувшую субботу.
По плану этих «учений», как сообщает агентство «Синьхуа», гигантский город будет разделён на две части по естественной границе — протекающей через него реке Хуанпу (правый приток реки Янцзы). Та часть Шанхая, что лежит на её восточном берегу, закрывается с понедельника до 1 апреля. В западной части города аналогичный локдаун будет введен с 1 по 5 апреля.
На протяжении этих дней в городе (каждой его части поочерёдно) будет прекращена работа общественного транспорта, а личные автомобили смогут выезжать на улицу, только если их владельцы имеют специальные пропуска. Все предприятия и организации будут закрыты, за исключением служб жизнеобеспечения. Все мосты и туннели, соединяющие две части города, будут перекрыты до 5 апреля.
Власти призывают население понять, поддержать эти меры и сотрудничать в предотвращении распространения эпидемии, а также принимать участие в тестировании ДНК в организованном порядке,— говорится в официальном сообщении властей Шанхая, распространённом в воскресенье.
Ding Ting/Xinhua/Global Look Press
На время локдауна медицинские работники будут обходить дома поквартирно, собирая тесты у всех жителей Шанхая. На сегодня уже более 14 миллионов шанхайцев прошли тестирование на антитела. Власти утверждают, что им по силам протестировать до трёх миллионов человек в сутки. В городе объявлен «жёлтый» уровень опасности.
Шанхай — это новый Ухань?
После непродолжительного затишья в борьбе с COVID-19 в Шанхае в начале марта вновь была отмечена вспышка близкого по симптоматике заболевания SARS, что и вынудило власти вернуться к испытанному в предыдущие два года методу борьбы с эпидемией. Власти напугал резкий скачок числа случаев заболевания, отмеченный 26 марта, когда был зарегистрирован 2631 такой случай.
В субботу Шанхай дал 60 процентов от всех случаев заболевания (4448) новым видом атипичной пневмонии по стране. Второй по количеству отмеченных случаев атипичной пневмонии в выходные стала провинция Цзилинь на северо-востоке Китая — там SARS был выявлен у 1007 человек. В её административном центре, городе Чанчунь с девятимиллионным населением, также введён локдаун.
В воскресенье в 14 других административных единицах страны также были зарегистрированы новые случаи локального заражения COVID-19. Из них 1086 было выявлено в провинции Цзилинь, 50 — в Шанхае, 12 — в провинции Ляонин, 10 — в провинции Хэйлунцзян.
При этом власти Шанхая ранее опровергали возможность введения локдауна, опасаясь потребительской паники. Что эти опасения не были безосновательными, показали уже первые часы понедельника, когда жители западной части города в самом деле бросились скупать продукты в преддверии закрытия всего с 1 апреля.
Также власти указывали, что решение объявить локдаун именно в Шанхае является довольно рискованным, потому что город является «нервным узлом» всей китайской экономической и финансовой системы, а также — одним из главных экономических центров Восточной Азии. Особенно принимая во внимание, что сама по себе цифра в 2631 случай может казаться незначительной, учитывая общее население города и достаточно скромное число болеющих COVID-19 на сегодняшний день по Китаю в целом (144 515).
Yang Xiaoyuan/Xinhua/Global Look Press
Однако, принимая во внимание, что месяц назад в Китае ежедневно фиксировалось не более 100 новых случаев заболевания, последние цифры кажутся началом новой волны эпидемии (даже учитывая так называемый эффект низкого старта). Особенно нервически в Китае воспринимают происходящее потому, что для страны это всего лишь вторая волна коронавируса, в то время как в Европе и США за два года пандемии таких «приливов» и «отливов» произошло где четыре, где пять.
Так или иначе, но местные власти решили, что относительно невысокого уровня заболеваемости достаточно, чтобы объявить в Шанхае тревогу, частично боевую, частично учебную, по тому же принципу, по которому футбольная команда играет со спарринг-партнёром в рамках подготовки к встрече с реально сильным соперником. Конечной задачей китайских властей является политика «динамичной нулевой терпимости» к коронавирусу, которая была объявлена после появления его варианта «омикрон».
«Динамичная нулевая терпимость» подразумевает, что при любом, даже малозначительном в процентном отношении росте числа инфицированных SARS власти полностью изолируют данную территорию от внешнего мира, чтобы задавить очаг инфекции в зародыше.
О такой задаче объявил лично глава КНР Си Цзиньпин в середине марта на заседании политбюро ЦК КПК, посвящённом анализу эпидемиологической обстановки.
Партия и правительство должны ставить задачу сохранения человеческих жизней во главу угла, подходя к этой задаче с научной аккуратностью, чтобы прекратить распространение эпидемии в кратчайшие сроки, — призвал он.
Под «научной аккуратностью», пояснил китайский лидер, надо понимать «оптимизацию мер по контролю за эпидемией, вакцинацию, экспресс-тестирование, разработку медикаментозных препаратов». Тогда же Си отметил необходимость немедленно изолировать места локальных вспышек инфекции — что и сделали власти вначале в Цзилине, а теперь и в Шанхае.
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
В обоих городах моментально развёрнуты ковидные больницы и карантинные центры, общим числом 10, дабы вирусоносители не попадали в обычные медучреждения.
Диагноз нечёткий, прогноз неопределённый
Прогнозировать, как будут теперь развиваться события и не приведёт ли вспышка в Шанхае и Цзилине к последствиям, сходным со вспышкой SARS CoV-2 в Ухани в 2019 году, ни один серьёзный эпидемиолог сегодня не будет, сказала NEWS.ru профессор НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН Лариса Руденко.
Даже в сообщениях наблюдается путаница. Где-то сообщается, что в Китае распространилась атипичная пневмония, где-то сообщается, что это вариант коронавируса «омикрон». Хотя симптомы у них схожие, это совершенно разные вирусы.
Лариса Руденко
руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН
Лариса Руденко подчёркивает, что несмотря на оперативные и решительные меры, которые китайские власти вводят в рамках следования политике «динамической нулевой терпимости» к коронавирусу, гарантировать стопроцентную изоляцию очага эпидемии невозможно в принципе. Любые подобные меры —это «дырявое сито».
Любой карантин или локдаун всегда вводится с запозданием, потому что у COVID-19 имеется латентный период. То есть к моменту, когда власти начинают бить тревогу и герметизировать район вспышки, какая-то часть его жителей уже успела выехать за пределы этого района и разнести инфекцию наружу,—объясняет она.
Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Несмотря на свойственную китайцам дисциплинированность, население откровенно устало от бесконечного «бега на месте», каковыми людям кажутся не прекращающиеся уже ровно два года мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Всё больше людей начинает думать, что игра не стоит свеч и политика нулевой терпимости наносит больше ущерба, чем реально сдерживает распространение вируса.
Хотя в Китае нет ничего подобного по размаху, сравнимому с движением антипрививочников в странах Европы и Северной Америки, раздражение от жизни в постоянном напряжении не обошло и граждан КНР. И хотя в условиях Китая ни о каких демонстрациях антиваксеров речи не идёт и эта оппозиция проявляется исключительно в соцсетях, этаком современном аналоге «кухонных разговоров» доинтернетных времён, но недовольство существует.
За период с начала пандемии в 2020 году в континентальной части Китая от коронавируса скончалось 4638 человек. Это весьма незначительное количество летальных исходов как в абсолютном, так и в процентном выражении по сравнению с другими странами.