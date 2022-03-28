Нулевая терпимость: в Шанхае заперли на локдаун 35 миллионов человек

Экономическая столица Китая, 26-миллионный Шанхай, избрана в качестве вынужденной площадки для грандиозного социально-медицинского эксперимента в рамках усилий властей КНР по поиску наиболее эффективного метода предотвращения новых возможных вспышек пандемии коронавируса. Начиная с 28 марта этот крупнейший китайский мегаполис будет отправлен в локдаун на девять дней после того, как кривая заболеваемости атипичной пневмонией («близкий родственник» COVID-19) резко пошла вверх в минувшую субботу.

По плану этих «учений», как сообщает агентство «Синьхуа », гигантский город будет разделён на две части по естественной границе — протекающей через него реке Хуанпу (правый приток реки Янцзы). Та часть Шанхая, что лежит на её восточном берегу, закрывается с понедельника до 1 апреля. В западной части города аналогичный локдаун будет введен с 1 по 5 апреля.

На протяжении этих дней в городе (каждой его части поочерёдно) будет прекращена работа общественного транспорта, а личные автомобили смогут выезжать на улицу, только если их владельцы имеют специальные пропуска. Все предприятия и организации будут закрыты, за исключением служб жизнеобеспечения. Все мосты и туннели, соединяющие две части города, будут перекрыты до 5 апреля.

Власти призывают население понять, поддержать эти меры и сотрудничать в предотвращении распространения эпидемии, а также принимать участие в тестировании ДНК в организованном порядке, — говорится в официальном сообщении властей Шанхая, распространённом в воскресенье.

Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

На время локдауна медицинские работники будут обходить дома поквартирно, собирая тесты у всех жителей Шанхая. На сегодня уже более 14 миллионов шанхайцев прошли тестирование на антитела. Власти утверждают, что им по силам протестировать до трёх миллионов человек в сутки. В городе объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Шанхай — это новый Ухань?

После непродолжительного затишья в борьбе с COVID-19 в Шанхае в начале марта вновь была отмечена вспышка близкого по симптоматике заболевания SARS, что и вынудило власти вернуться к испытанному в предыдущие два года методу борьбы с эпидемией. Власти напугал резкий скачок числа случаев заболевания, отмеченный 26 марта, когда был зарегистрирован 2631 такой случай.

В субботу Шанхай дал 60 процентов от всех случаев заболевания (4448) новым видом атипичной пневмонии по стране. Второй по количеству отмеченных случаев атипичной пневмонии в выходные стала провинция Цзилинь на северо-востоке Китая — там SARS был выявлен у 1007 человек. В её административном центре, городе Чанчунь с девятимиллионным населением, также введён локдаун.

В воскресенье в 14 других административных единицах страны также были зарегистрированы новые случаи локального заражения COVID-19. Из них 1086 было выявлено в провинции Цзилинь, 50 — в Шанхае, 12 — в провинции Ляонин, 10 — в провинции Хэйлунцзян.

При этом власти Шанхая ранее опровергали возможность введения локдауна, опасаясь потребительской паники. Что эти опасения не были безосновательными, показали уже первые часы понедельника, когда жители западной части города в самом деле бросились скупать продукты в преддверии закрытия всего с 1 апреля.

Также власти указывали, что решение объявить локдаун именно в Шанхае является довольно рискованным, потому что город является «нервным узлом» всей китайской экономической и финансовой системы, а также — одним из главных экономических центров Восточной Азии. Особенно принимая во внимание, что сама по себе цифра в 2631 случай может казаться незначительной, учитывая общее население города и достаточно скромное число болеющих COVID-19 на сегодняшний день по Китаю в целом (144 515).

Yang Xiaoyuan/Xinhua/Global Look Press

Однако, принимая во внимание, что месяц назад в Китае ежедневно фиксировалось не более 100 новых случаев заболевания, последние цифры кажутся началом новой волны эпидемии (даже учитывая так называемый эффект низкого старта). Особенно нервически в Китае воспринимают происходящее потому, что для страны это всего лишь вторая волна коронавируса, в то время как в Европе и США за два года пандемии таких «приливов» и «отливов» произошло где четыре, где пять.

Так или иначе, но местные власти решили, что относительно невысокого уровня заболеваемости достаточно, чтобы объявить в Шанхае тревогу, частично боевую, частично учебную, по тому же принципу, по которому футбольная команда играет со спарринг-партнёром в рамках подготовки к встрече с реально сильным соперником. Конечной задачей китайских властей является политика «динамичной нулевой терпимости» к коронавирусу, которая была объявлена после появления его варианта «омикрон».

«Динамичная нулевая терпимость» подразумевает, что при любом, даже малозначительном в процентном отношении росте числа инфицированных SARS власти полностью изолируют данную территорию от внешнего мира, чтобы задавить очаг инфекции в зародыше.

О такой задаче объявил лично глава КНР Си Цзиньпин в середине марта на заседании политбюро ЦК КПК, посвящённом анализу эпидемиологической обстановки.

Партия и правительство должны ставить задачу сохранения человеческих жизней во главу угла, подходя к этой задаче с научной аккуратностью, чтобы прекратить распространение эпидемии в кратчайшие сроки, — призвал он.

Под «научной аккуратностью», пояснил китайский лидер, надо понимать «оптимизацию мер по контролю за эпидемией, вакцинацию, экспресс-тестирование, разработку медикаментозных препаратов». Тогда же Си отметил необходимость немедленно изолировать места локальных вспышек инфекции — что и сделали власти вначале в Цзилине, а теперь и в Шанхае.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В обоих городах моментально развёрнуты ковидные больницы и карантинные центры, общим числом 10, дабы вирусоносители не попадали в обычные медучреждения.

Диагноз нечёткий, прогноз неопределённый

Прогнозировать, как будут теперь развиваться события и не приведёт ли вспышка в Шанхае и Цзилине к последствиям, сходным со вспышкой SARS CoV-2 в Ухани в 2019 году, ни один серьёзный эпидемиолог сегодня не будет, сказала NEWS.ru профессор НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН Лариса Руденко.

Даже в сообщениях наблюдается путаница. Где-то сообщается, что в Китае распространилась атипичная пневмония, где-то сообщается, что это вариант коронавируса «омикрон». Хотя симптомы у них схожие, это совершенно разные вирусы. Лариса Руденко руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН

Лариса Руденко подчёркивает, что несмотря на оперативные и решительные меры, которые китайские власти вводят в рамках следования политике «динамической нулевой терпимости» к коронавирусу, гарантировать стопроцентную изоляцию очага эпидемии невозможно в принципе. Любые подобные меры —это «дырявое сито».

Любой карантин или локдаун всегда вводится с запозданием, потому что у COVID-19 имеется латентный период. То есть к моменту, когда власти начинают бить тревогу и герметизировать район вспышки, какая-то часть его жителей уже успела выехать за пределы этого района и разнести инфекцию наружу, — объясняет она.

Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на свойственную китайцам дисциплинированность, население откровенно устало от бесконечного «бега на месте», каковыми людям кажутся не прекращающиеся уже ровно два года мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Всё больше людей начинает думать, что игра не стоит свеч и политика нулевой терпимости наносит больше ущерба, чем реально сдерживает распространение вируса.

Хотя в Китае нет ничего подобного по размаху, сравнимому с движением антипрививочников в странах Европы и Северной Америки, раздражение от жизни в постоянном напряжении не обошло и граждан КНР. И хотя в условиях Китая ни о каких демонстрациях антиваксеров речи не идёт и эта оппозиция проявляется исключительно в соцсетях, этаком современном аналоге «кухонных разговоров» доинтернетных времён, но недовольство существует.

За период с начала пандемии в 2020 году в континентальной части Китая от коронавируса скончалось 4638 человек. Это весьма незначительное количество летальных исходов как в абсолютном, так и в процентном выражении по сравнению с другими странами.