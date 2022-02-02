Зря мучились: бесполезны ли были локдауны против COVID-19

Локдауны как средство борьбы с распространением пандемии коронавируса оказались тем лекарством, негативный побочный эффект от которого многократно превзошёл пользу от его применения, утверждается в исследовании, презентованном Университетом Джонса Хопкинса (JHU). По данным
Учёные проанализировали данные по США и странам Европы за период первой волны пандемии (весна 2020 года). Эти данные, считают они, неопровержимо показывают, что самый сильный урон от принятых тогда «противоэпидемиологических» мер понёс вовсе не коронавирус, а экономики тех стран, власти которых особо рьяно вводили такие меры, как закрытие бизнесов и учебных заведений, транспортные блокады и прочие шаги, препятствующие контактам людей друг с другом.
Три мудреца в одном тазу
Все эти ограничительные меры если и имели хоть какой-то позитивный эффект на общественное здоровье, такой эффект оказался кратковременным, в то время как последствия закрытия бизнесов и перевод учебных заведений на дистанционную работу оказал долгосрочное негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в мире, указывают три профессора.
Помимо прямого ущерба экономике, в числе негативных последствий локдаунов они называют фактическую потерю учебного года для школьников и студентов, увеличение случаев домашнего насилия, рост наркомании и прочих социальных болезней, спровоцированных вынужденным сидением людей взаперти.
К примеру, в США с мая 2020-го по апрель 2021 года число смертей от
Столь же бесполезной исследователи назвали и практику самоизоляции. По их подсчётам, добровольно-принудительные «домашние аресты» населения сократили уровень смертности от коронавируса не более чем на 2,9%.
Запреты практически не повлияли на состояние здравоохранения, но привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где были приняты. Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента борьбы с пандемией,—заявили учёные.
Исследователи также поставили под сомнение пользу от обязательного ношения масок. По их словам, они не смогли обнаружить какую-либо доказуемую связь между такой мерой предосторожности и снижением уровня смертности от COVID-19.
Хуже того, по подсчётам трёх профессоров, меры по самоизоляции, обязательному ношению масок и другие, примененные в комплексе, напротив, увеличили уровень летальности от новой коронавирусной инфекции на 2,8%.
Изоляция инфицированных людей в замкнутом пространстве с членами их семей привела к тому, что те получили большую вирусную нагрузку, что усугубило течение заболевания у них. В то же время власти не давали людям возможности общаться на открытом воздухе, где риск заражения был бы намного ниже, — делают вывод учёные.
Единственной мерой, которая действительно помогла снизить уровень смертности от коронавируса, причём на 10,6%, они называют закрытие ресторанов и баров.
Впечатление обманчиво
Надо обратить внимание на то, что все трое авторов громкого заявления не имеют никакого отношения к эпидемиологии или вирусологии, а являются профессорами экономики или политологами: это Стив Хэнк из JHU, Ларс Йонунг из университета города Лунд (Швеция) и Йонас Хэрби из копенгагенского Центра политологии.
Все их заявления не следует воспринимать некритично, потому что последствия антиковидных мер в разных странах тоже оказались различными, чтобы делать выводы глобального масштаба, сказал
Их выводы одинаково возможно как подтвердить, так и опровергнуть. Дело в том, что в каких-то странах ограничительные меры были продекларированы, но на практике не исполнялись или исполнялись сугубо формально. Поэтому может создаваться впечатление, что ухудшение ситуации с ковидом произошло по причине введения таких мер, хотя на самом деле виной тому могло быть как раз их неисполнение.
С тем, что «три мудреца» упустили что-то важное, согласна и эпидемиолог Светлана Комбарова. Она сказала NEWS.ru, что недиффиренцированный подход к собранной за год статистике может искажать выводы об эффективности/неэффективности антиэпидемиологических мер.
Очень опасно рубить с плеча, объявляя бесполезными меры, когда непонятно, насколько последовательно они исполнялись. Например, что толку от контроля масочного режима при входе в метро, если затем никто не следит за его соблюдением в поездах? Из-за этого легко сделать ложный вывод, что число заражений возросло из-за введения ограничительных мер, хотя на самом деле оно выросло как раз из-за их несоблюдения.
Впрочем, власти многих стран и до сегодняшнего заявления трёх учёных уже осознали бессмысленность и вредность некоторых мер, которые «по неопытности» были введены во время первой волны коронавируса.
Так, президент США Джо Байден
В чём можно согласиться с выводами трёх учёных, это в том, что принудительная изоляция членов семьи в одном доме с заболевшим ковидом родственником поставила этих людей под гораздо большую угрозу заразиться, чем если бы им была дана возможность проводить больше времени вне дома, — напоминает Комбарова.
По данным JHU, на среду 2 февраля во всём мире число подтверждённых случаев COVID-19 составляет округлённо 381 млн 919 тысяч (пятая часть из них приходится на США); из них с летальным исходом 5 млн 690 тысяч.