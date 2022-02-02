Зря мучились: бесполезны ли были локдауны против COVID-19

Локдауны как средство борьбы с распространением пандемии коронавируса оказались тем лекарством, негативный побочный эффект от которого многократно превзошёл пользу от его применения, утверждается в исследовании, презентованном Университетом Джонса Хопкинса (JHU). По данным ресурсного центра по изучению COVID-19 этого авторитетного американского учреждения, социальное дистанцирование если и привело к снижению смертности от коронавируса, то на считаные доли процента — то есть игра вообще не стоила свеч. Трое авторов исследования призвали правительства всех стран не наступать на те же грабли в случае с нынешней и возможными следующими волнами коронавируса.

Учёные проанализировали данные по США и странам Европы за период первой волны пандемии (весна 2020 года). Эти данные, считают они, неопровержимо показывают, что самый сильный урон от принятых тогда «противоэпидемиологических» мер понёс вовсе не коронавирус, а экономики тех стран, власти которых особо рьяно вводили такие меры, как закрытие бизнесов и учебных заведений, транспортные блокады и прочие шаги, препятствующие контактам людей друг с другом.

Три мудреца в одном тазу

Все эти ограничительные меры если и имели хоть какой-то позитивный эффект на общественное здоровье, такой эффект оказался кратковременным, в то время как последствия закрытия бизнесов и перевод учебных заведений на дистанционную работу оказал долгосрочное негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в мире, указывают три профессора.

Помимо прямого ущерба экономике, в числе негативных последствий локдаунов они называют фактическую потерю учебного года для школьников и студентов, увеличение случаев домашнего насилия, рост наркомании и прочих социальных болезней, спровоцированных вынужденным сидением людей взаперти.

К примеру, в США с мая 2020-го по апрель 2021 года число смертей от передозировки наркотиками подскочило на 28,5% по сравнению с таким же периодом годом ранее, а число случаев домашнего насилия за тот же год выросло на более чем 8%. По мнению учёных, это напрямую связано с локдаунами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Столь же бесполезной исследователи назвали и практику самоизоляции. По их подсчётам, добровольно-принудительные «домашние аресты» населения сократили уровень смертности от коронавируса не более чем на 2,9%.

Запреты практически не повлияли на состояние здравоохранения, но привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где были приняты. Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента борьбы с пандемией,—заявили учёные.

Исследователи также поставили под сомнение пользу от обязательного ношения масок. По их словам, они не смогли обнаружить какую-либо доказуемую связь между такой мерой предосторожности и снижением уровня смертности от COVID-19.

Хуже того, по подсчётам трёх профессоров, меры по самоизоляции, обязательному ношению масок и другие, примененные в комплексе, напротив, увеличили уровень летальности от новой коронавирусной инфекции на 2,8%.

Изоляция инфицированных людей в замкнутом пространстве с членами их семей привела к тому, что те получили большую вирусную нагрузку, что усугубило течение заболевания у них. В то же время власти не давали людям возможности общаться на открытом воздухе, где риск заражения был бы намного ниже, — делают вывод учёные.

Единственной мерой, которая действительно помогла снизить уровень смертности от коронавируса, причём на 10,6%, они называют закрытие ресторанов и баров.

Впечатление обманчиво

Надо обратить внимание на то, что все трое авторов громкого заявления не имеют никакого отношения к эпидемиологии или вирусологии, а являются профессорами экономики или политологами: это Стив Хэнк из JHU, Ларс Йонунг из университета города Лунд (Швеция) и Йонас Хэрби из копенгагенского Центра политологии.

Все их заявления не следует воспринимать некритично, потому что последствия антиковидных мер в разных странах тоже оказались различными, чтобы делать выводы глобального масштаба, сказал NEWS.ru бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Их выводы одинаково возможно как подтвердить, так и опровергнуть. Дело в том, что в каких-то странах ограничительные меры были продекларированы, но на практике не исполнялись или исполнялись сугубо формально. Поэтому может создаваться впечатление, что ухудшение ситуации с ковидом произошло по причине введения таких мер, хотя на самом деле виной тому могло быть как раз их неисполнение. Геннадий Онищенко бывший главный санитарный врач России бывший главный санитарный врач России

Amlan Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

С тем, что «три мудреца» упустили что-то важное, согласна и эпидемиолог Светлана Комбарова. Она сказала NEWS.ru, что недиффиренцированный подход к собранной за год статистике может искажать выводы об эффективности/неэффективности антиэпидемиологических мер.

Очень опасно рубить с плеча, объявляя бесполезными меры, когда непонятно, насколько последовательно они исполнялись. Например, что толку от контроля масочного режима при входе в метро, если затем никто не следит за его соблюдением в поездах? Из-за этого легко сделать ложный вывод, что число заражений возросло из-за введения ограничительных мер, хотя на самом деле оно выросло как раз из-за их несоблюдения. Светлана Комбарова директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им Г. Н. Габричевского директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им Г. Н. Габричевского

Впрочем, власти многих стран и до сегодняшнего заявления трёх учёных уже осознали бессмысленность и вредность некоторых мер, которые «по неопытности» были введены во время первой волны коронавируса.

Так, президент США Джо Байден объявил в минувшем декабре, что несмотря на быстрое распространение варианта SARS-CoV-2-Omicron, федеральные власти не намерены объявлять локдауны. Аналогичные заявления неоднократно делались и делаются и санитарными властями России.

В чём можно согласиться с выводами трёх учёных, это в том, что принудительная изоляция членов семьи в одном доме с заболевшим ковидом родственником поставила этих людей под гораздо большую угрозу заразиться, чем если бы им была дана возможность проводить больше времени вне дома, — напоминает Комбарова.

По данным JHU, на среду 2 февраля во всём мире число подтверждённых случаев COVID-19 составляет округлённо 381 млн 919 тысяч (пятая часть из них приходится на США); из них с летальным исходом 5 млн 690 тысяч.