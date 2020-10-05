Новый тайфун зародился в Тихом океане и движется на Японию

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В Индии власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, решили не открывать местные школы до 31 октября включительно. Причиной послужил рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщил замглавы столичного правительства Маниш Сисодиа в своём Twitter. По его словам, главный министр правительства Дели Арвинд Кеджривал заявил, что как родитель он понимает всю серьёзность ситуации. Решение...