Новый тайфун зародился в Тихом океане и движется на Японию

Тайфун под названием Chan-hom зародился в Тихом океане к югу от Японии и, по прогнозам, достигнет её берегов 9 октября.
Атмосферное давление в центре природного явления достигает 998 гектопаскалей (748,5 миллиметра ртутного столба), максимальная скорость ветра при порывах — 25 м/с,
В начале сентября три жителя Японии погибли и более 119 получили ранения вследствие бушевавшего на юго-западе страны тайфуна «Хайшен».
Как писал NEWS.ru, в результате шторма «Алекс», обрушившегося на Францию 2 октября, погиб по меньшей мере один человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести.
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