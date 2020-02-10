Фото: Li Jianan/XinHua/Global Look Press

Власти крупнейшего китайского города Шанхай анонсировали строительство новой больницы для заражённых коронавирусом 2019-nCoV на фоне распространения эпидемии.

По словам [главы городского комитета здравоохранения] У Цзинлэя, строительство больницы необходимо из-за растущего числа заражённых горожан. Специализированное медучреждение на 200 койко-мест будет построено в Цзиньшане, юго-западном районе городского подчинения Шанхая, пишет ТАСС.

По информации издания, к 10 февраля коронавирус диагностировали у 299 шанхайцев, погиб один житель города.

Как писал NEWS.ru, число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.

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