https://static.news.ru/photo/811119b6-4c1f-11ea-a8dc-fa163e074e61_660.jpgФото: Li Jianan/XinHua/Global Look Press
Власти крупнейшего китайского города Шанхай анонсировали строительство новой больницы для заражённых коронавирусом 2019-nCoV на фоне распространения эпидемии.
По словам [главы городского комитета здравоохранения] У Цзинлэя, строительство больницы необходимо из-за растущего числа заражённых горожан. Специализированное медучреждение на 200 койко-мест будет построено в Цзиньшане, юго-западном районе городского подчинения Шанхая,— пишет ТАСС.
По информации издания, к 10 февраля коронавирус диагностировали у 299 шанхайцев, погиб один житель города.
Как писал NEWS.ru, число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.