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Пассажирское судно Westerdam, на борту которого находятся более двух тысяч человек, 13 февраля прибудет в портовый город Лаем Чабанг тайской провинции Чонбури.

Ранее круизный лайнер отказались принять порты Японии, Филиппин и острова Тайвань из-за опасений по поводу распространения коронавируса, отмечает CNN. Изначально судно, принадлежащее компании Holland America, должно было завершить маршрут 15...