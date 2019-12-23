https://static.news.ru/photo/f4ff36a4-2556-11ea-b810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

31-летняя гражданка КНР Тереза Сю подала иск к госпиталю, в котором ей отказали в процедуре заморозки яйцеклеток из-за её семейного положения. Она стала первой в Китае женщиной, решившей в судебном порядке бороться за свои репродуктивные права.

По местным законам относительно вспомогательных репродуктивных технологий, только женатые пары могут прибегать к подобным медицинским услугам, и они должны подтвердить своё семейное положение свидетельством о браке, отмечает Reuters.

Teresa Xu wanted to freeze her eggs, but it turns out China doesn't let unmarried women do that. She challenged that in court today in the first case of its kind in the country -- https://t.co/XKX6eeAEEt — Huizhong Wu (@huizhong_wu) December 23, 2019

В ноябре 2018 года Сю посетила пекинский акушерско-гинекологический госпиталь при медицинском университете, так как хотела заморозить яйцеклетки. При первом визите в медучреждение врач, по словам женщины, спрашивал о её семейном положении и призывал завести ребёнка вместо того, чтобы морозить яйцеклетки. При втором посещении больницы медик заявил, что Сю не может пройти процедуру.

Я приехала сюда за профессиональной услугой, но вместо этого я получила кого-то, кто убеждал меня отложить мою работу и завести ребёнка первым. В этом обществе, в этой культуре я уже испытывала много подобного давления, — заявила истица.

Представители госпиталя отказались давать агентству комментарии, заявив, что не общаются с международными СМИ.

Ранее специалист по биоэтике иеромонах Димитрий назвал опасной для женщины технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По его словам, она может привести к осложнениям. Он посоветовал бесплодным парам усыновлять детей, а не прибегать к ЭКО или услугам суррогатной матери, писал NEWS.ru.