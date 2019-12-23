Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

31-летняя гражданка КНР Тереза Сю подала иск к госпиталю, в котором ей отказали в процедуре заморозки яйцеклеток из-за её семейного положения. Она стала первой в Китае женщиной, решившей в судебном порядке бороться за свои репродуктивные права.

По местным законам относительно вспомогательных репродуктивных технологий, только женатые пары могут прибегать к подобным медицинским услугам, и они должны подтвердить своё семейное положение свидетельством о браке, отмечает Reuters.

В ноябре 2018 года Сю посетила пекинский акушерско-гинекологический госпиталь при медицинском университете, так как хотела заморозить яйцеклетки. При первом визите в медучреждение врач, по словам женщины, спрашивал о её семейном положении и призывал завести ребёнка вместо того, чтобы морозить яйцеклетки. При втором посещении больницы медик заявил, что Сю не может пройти процедуру.

Я приехала сюда за профессиональной услугой, но вместо этого я получила кого-то, кто убеждал меня отложить мою работу и завести ребёнка первым. В этом обществе, в этой культуре я уже испытывала много подобного давления, — заявила истица.

Представители госпиталя отказались давать агентству комментарии, заявив, что не общаются с международными СМИ.

Ранее специалист по биоэтике иеромонах Димитрий назвал опасной для женщины технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По его словам, она может привести к осложнениям. Он посоветовал бесплодным парам усыновлять детей, а не прибегать к ЭКО или услугам суррогатной матери, писал NEWS.ru.

 

 

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