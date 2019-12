По местным законам относительно вспомогательных репродуктивных технологий, только женатые пары могут прибегать к подобным медицинским услугам, и они должны подтвердить своё семейное положение свидетельством о браке, отмечает Reuters.

Teresa Xu wanted to freeze her eggs, but it turns out China doesn't let unmarried women do that. She challenged that in court today in the first case of its kind in the country -- https://t.co/XKX6eeAEEt