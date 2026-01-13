«Нет победителей»: Китай предупредил Трампа о последствиях введения пошлин МИД КНР пообещал защищать свои интересы при введении Трампом пошлин в 25%

Пекин будет твердо стоять на защите своих интересов в случае введения Вашингтоном пошлин в 25% за сотрудничество с Ираном, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом дипломат отреагировала на соответствующее заявление президента США Дональда Трампа. Она подчеркнула, что в тарифной войне нет победителей, передает ТАСС.

В тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы, — сказала Мао Нин.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты немедленно вводят пошлины в размере 25% на все торговые операции с любыми странами, которые продолжают сотрудничество с Ираном. По его словам, радикальная мера направлена на экономическое давление на недружественную страну.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация США готова применить военную силу против Ирана. Она подчеркнула решимость Трампа, отметив, что президент не боится задействовать всю мощь американских вооруженных сил, если потребуется. При этом позиция США существенно укрепилась за последние месяцы.