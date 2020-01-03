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Трёхлетнюю девочку из Китая госпитализировали в Сингапуре. У неё диагностировали пневмонию неизвестной природы, рассказали представители местного Министерства здравоохранения.

Заболевшая была помещена в больничную палату для дальнейшего осмотра и лечения, в качестве меры предосторожности её изолировали, — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Состояние ребёнка оценивается как стабильное. Анализы показали, что китаянка могла заразиться респираторно-синцитиальным вирусом. Инфекция является «распространённой причиной детской пневмонии».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения взяла под контроль ситуацию со вспышкой неизвестной инфекции с симптомами пневмонии в Китае. Ведомство оказывает республике поддержку в этом вопросе, рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Число заражённых в КНР увеличилось до 44 человек. Ещё 121 гражданин помещён под наблюдение медиков.