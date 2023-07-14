«Не сбавляют темпы»: академик Каторгин о запуске Индией станции к Луне Академик Каторгин: Индия далеко продвинулась в космической отрасли

Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Индия далеко продвинулась в космической отрасли за последние 15–20 лет, рассказал NEWS.ru ученый, академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. Он отметил, что страна высоко поднялась по уровню образования, математических моделей и программного обеспечения.

Очень толковые специалисты в Индии, грамотно реализуют космическую программу, тщательно отрабатывают свои инженерные решения. Думаю, у них все получится. В этом плане Индия чуть ли не мировой лидер. И не сбавляют темпы. Не надо считать Индию отсталой страной третьего мира в области космонавтики, — сказал он.

Поводом для комментария стал успешный запуск индийского корабля LVM3 M4, который вывел станцию «Чандраян-3» на орбиту Земли. Индийская организация космических исследований сообщала, что в августе станция должна достигнуть орбиты Луны.

Глава космического командования Великобритании Пол Годфри до этого заявил, что другая азиатская страна Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах уже в ближайшее десятилетие. Он также отметил, что Китай и Россия вкладывают миллиарды долларов в освоение космоса и создание космического оружия.

В настоящее время Китай реализует программу зондирования Луны «Чанъэ», которая включает три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка и возвращение на Землю. Первый лунный спутник Пекин запустил в 2007 году, он проработал до 2009 года и позволил ученым создать первую тепловую карту Луны.