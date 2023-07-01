В Британии назвали сроки, когда Китай начнет активно осваивать Луну Минобороны Британии: Китай может начать добычу ископаемых на Луне в ближайшие десятилетия

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах уже в ближайшее десятилетие. Такое мнение высказал в интервью The Times глава космического командования Великобритании Пол Годфри. Он также отметил, что Китай и Россия вкладывают миллиарды долларов в освоение космоса и создание космического оружия.

Китай выпустил «Белую книгу», в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении. Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни, — сказал Годфри.

В свою очередь глава космического командования США генерал Джеймс Дикинсон заявил, что Пентагон все еще уверен в своих возможностях на фоне опасений, что Штаты отстают от КНР в космической гонке.

В настоящее время Китай реализует программу зондирования Луны «Чанъэ», которая включает три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка и возвращение на Землю. Первый лунный спутник Пекин запустил в 2007 году, он проработал до 2009 года и позволил ученым создать первую тепловую карту Луны.

В 2019 году Китай приступил к реализации второй фазы — первой в истории посадки на обратную сторону Луны. На неизведанной территории в настоящее время работают посадочная платформа и луноход, который обнаружил, в частности, два типа пород лунной мантии, в существовании которых ученые раньше сомневались.

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что концерн намерен запустить автоматическую посадочную станцию «Луна-25» на естественный спутник Земли после 46-летнего перерыва. В рамках миссии предполагается посадка аппарата в районе Южного полюса, чего еще ранее не осуществляла ни одна страна.