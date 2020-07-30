Называвшего себя пророком пакистанца застрелили в суде

Обвиняемый в богохульстве житель Пакистана, заявлявший, что является пророком, был застрелен в зале суда в городе Пешавар на северо-западе страны.
Офицер полиции Иджаз Ахмед
Назим содержался в заключении с 2018 года, когда ему были предъявлены официальные обвинения в богохульстве за объявление себя пророком. Законы Пакистана очень строги в части, касающейся религии, и за некоторые преступления подобного рода наказанием является смертная казнь. Назиму инкриминировали нарушение статей 295-A, 295-B и 295-C уголовного кодекса Пакистана. Одна из этих норм криминализирует «осквернение священного имени пророка Мухаммеда» и подразумевает безальтернативную высшую меру наказания.
Ранее NEWS.ru писал об аресте в Марокко известного местного актёра Рафика Бубкера, обвинённого в богохульных высказываниях. Мужчина записал видеоролик, в котором высмеивал отношение мусульман к употреблению алкоголя.
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