Называвшего себя пророком пакистанца застрелили в суде

https://static.news.ru/photo/60d0e0c2-d285-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в богохульстве житель Пакистана, заявлявший, что является пророком, был застрелен в зале суда в городе Пешавар на северо-западе страны.

Офицер полиции Иджаз Ахмед рассказал Al Jazeera, что в погибшего — Тахира Ахмада Назима — выстрелили шесть раз. Стрелка на месте задержала полиция, он признал свою вину и заявил, что пошёл на преступление, так как убитый был богохульником.

Назим содержался в заключении с 2018 года, когда ему были предъявлены официальные обвинения в богохульстве за объявление себя пророком. Законы Пакистана очень строги в части, касающейся религии, и за некоторые преступления подобного рода наказанием является смертная казнь. Назиму инкриминировали нарушение статей 295-A, 295-B и 295-C уголовного кодекса Пакистана. Одна из этих норм криминализирует «осквернение священного имени пророка Мухаммеда» и подразумевает безальтернативную высшую меру наказания.

Ранее NEWS.ru писал об аресте в Марокко известного местного актёра Рафика Бубкера, обвинённого в богохульных высказываниях. Мужчина записал видеоролик, в котором высмеивал отношение мусульман к употреблению алкоголя.