В Марокко актёра арестовали за богохульство

https://static.news.ru/photo/52b32f64-a1b5-11ea-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Стражи порядка арестовали известного марокканского актёра Рафика Бубкера из-за богохульных высказываний.

Мужчина записал видеоролик, в котором высмеивал отношение мусульман к употреблению алкоголя. Бубкер утверждал, что выпивка помогает соединиться с Богом, поэтому зря мусульмане не пьют. Во время записи актёр был пьяным.

Граждане Марокко были возмущены высказываниями Бубкера. Они массово стали жаловаться на него в полицию. Актёр попытался оправдаться, назвав свой поступок неудачной шуткой.

Я был в неадекватном состоянии. Я просто хотел пошутить, — заявил Бубкер, сообщает Le Parisien.

NEWS.ru писал, что житель Норвегии спровоцировал международный скандал после того, как сжёг Коран. Инцидент произошёл 19 ноября 2019 года в городе Кристиансанн.