Названы сценарии окончания украинского конфликта Al Arabiya: поражение России в украинском конфликте невозможно

Фото: Shawn Thew/CNP/Global Look Press

Владимир Зеленский в США

Поражение России в конфликте на Украине невозможно, заявил обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин. По его словам, все идет к прекращению огня и началу мирных переговоров.

Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта. Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно, — подчеркнул Амин.

По его мнению, контрнаступление ВСУ полностью провалилось, поставив под вопрос будущее конфликта. Журналист отметил, что многие факторы говорят о том, что Запад полностью сменил свое отношение к поддержке Украины.

Амин напомнил о последнем визите в США президента Украины Владимира Зеленского, которого там встретили «в состоянии апатии». Американцы будто говорили: «мальчик, на которого мы полагались, потерпел неудачу», планы следует скорректировать, добавил журналист.

Ранее сообщалось,что заместитель советника Белого дома по национальной безопасности и по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил Координационной платформе доноров Украины письмо с перечнем реформ, которые та должна провести для дальнейшего получения военной помощи. В частности в Киеве должны провести реформу процессов и процедуры вооружения.