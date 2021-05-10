Количество китайцев в 2020 году выросло

https://static.news.ru/photo/edebf20c-b200-11eb-8167-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova / globallookpress

В Китае официально проживает более 1 411 780 000 человек. Население страны за 10 лет выросло на 5,38% или на 72,06 млн человек.

Об этом сообщили в докладе, распространённом Госстатом Китая. При этом в 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек, уточнили в ведомстве.

Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом, — сказано в сообщении.

В 2020 году китайцев стало больше на 0,83%. За последние 10 лет среднегодовой темп роста составил 0,53%.

Седьмая в истории перепись населения Китая прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года, уточнили РИА Новости.

Кроме континентальной части КНР власти страны учли также жителей Гонконга, Макао, Тайваня, находящихся за границей китайских дипломатов, студентов, сотрудников компаний, которые были командированы из КНР, а также иностранных граждан, проживающих в Китае, за исключением лиц, прибывших с туристическими целями или находящихся в краткосрочной командировке.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай планирует в 2021–2025 годах поэтапно увеличивать пенсионный возраст. Власти страны, озвучивая план на новую пятилетку, отметили, что система пенсионного страхования будет усовершенствована.