Названа причина остановки всех военных полетов в Южной Корее В Южной Корее запретили все военные авиаполеты после падения пулеметов

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Военно-воздушные силы Республики Корея объявили о полном прекращении всех полетов после инцидента с нештатным сбросом вооружения со штурмовика KA-1 во время учений, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя южнокорейских ВВС. Решение затронуло в том числе и совместные маневры с США под названием Freedom Flag.

За исключением сил, осуществляющих слежение и разведку, а также других сил, необходимых для экстренного реагирования, полеты всех видов воздушных судов до утра 22 апреля прекращены, — цитирует источник агентство.

По данным издания, 18 апреля во время ночных учений над уездом Пхенчхан легкий штурмовик сбросил два контейнера с пулеметами, пятьсот патронов калибра 12,7 мм и два внешних топливных бака. Падение было зафиксировано в горной местности без ущерба гражданской инфраструктуре. Боеприпасы и вооружение удалось обнаружить, однако топливные баки по-прежнему не найдены. По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилота, случайно активировавшего кнопку сброса.

Ранее Федеральное авиационное управление США (FAA) начало расследование инцидента с опасным сближением пассажирского Airbus A319 авиакомпании Delta Air Lines и военного самолета T-38 Talon в районе аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным ведомства, на борту гражданского лайнера сработала система предупреждения о столкновении, катастрофы удалось избежать.