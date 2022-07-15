Названа дата избрания нового президента Шри-Ланки Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля на заседании парламента

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый президент Шри-Ланки будет избран 20 июля, пишет газета Daily Mirror со ссылкой на заявление спикера ланкийского парламента Махинды Япы Абеивардены. Еще до официальной отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы сообщалось, что 15 июля состоится совещание партийных лидеров, где объявят дату оглашения списка кандидатур на пост лидера страны и день голосования.

Новый президент будет избран в парламенте 20 июля, как ранее было решено лидерами партий, — сообщил Абеивардена.

В департаменте коммуникаций парламента, в свою очередь, сообщили, что принято решение объявить о выдвижении кандидатур на пост главы государства 19 июля и провести голосование 20 июля в соответствии с законом о президентских выборах.

Абеивардена также официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Датой оставления им высшего на острове поста названо 14 июля.

Ранее стало известно, что Готабая Раджапакса подал заявление об отставке по электронной почте. Бывший президент сделал это после приземления в Сингапуре, куда он отправился после того, как покинул остров. Письмо он отправил на адрес спикера парламента, как того требует местный закон.