Нападение на экс-премьера Японии попало на видео Телеканал NHK показал видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Фото: AP/TASS

Телеканал NHK опубликовал видео, на котором запечатлен момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Судя по кадрам, злоумышленник стрелял дважды. Как пишут японские СМИ, политик упал после второго выстрела.

В настоящее время бывшему главе кабмина делают переливание крови. Об этом сообщает Yahoo Japan. По словам японского политика и члена партии ЛДПЯ, «ситуация не внушает оптимизма».

Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Политика доставили в больницу. Сообщается, что он в критическом состоянии.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении на Абэ задержан. Он не оказывал сопротивления. Его личность установлена. По имеющимся данным, это 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами.