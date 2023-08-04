На тайском острове Пхукет россиянин утонул в море во время купания

Фото: HANSSON KRISTER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На острове Пхукет в Таиланде 41-летний россиянин утонул во время купания в море, сообщает газета The Phuket Express. Уточняется, что он проигнорировал красные флаги, запрещающие плавать в море.

Российский турист утонул на пляже в Тхаланге, предположительно проигнорировав красные флажки и предупреждения о плавании, — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что инцидент произошел вечером в четверг, 3 августа. На место прибыли спасатели, которые извлекли мужчину из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. После этого его доставили в больницу, где он скончался.

Ранее стало известно, что в Таиланде 22-летний россиянин утонул в бассейне. Трагический инцидент произошел на острове Пхукет. Тело погибшего доставлено в морг для дальнейшего осмотра. Как полагают правоохранители, мужчина утонул примерно за 12 часов до того, как его тело было найдено техническим работником. Последний сообщил полицейским, что россиянин любил проводить время в бассейне за занятиями йогой и фридайвингом.

До этого сообщалось, что российский бизнесмен оказался в тяжелом состоянии после нападения возле его кафе на Пхукете. 49 летний уроженец Казахстана произвел четыре выстрела в лобовое стекло автомобиля, в котором находился 44-летний предприниматель из РФ, после чего скрылся с места преступления. Злоумышленника задержали. Предприниматель был прооперирован.