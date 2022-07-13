На Шри-Ланке погиб первый протестующий

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие против правительства Шри-Ланки

На Шри-Ланке погиб первый участник антиправительственных протестов — 26-летний мужчина. Причиной смерти стало применение полицией слезоточивого газа при разгоне демонстрантов, сообщает местная газета Daily Mirror.

Мужчина участвовал в штурме офиса премьер-министра страны в Коломбо. После применения полицейскими слезоточивого газа он был доставлен в частную клинику с отравлением. Некоторое время спустя он скончался из-за возникших проблем с дыханием.

Шри-Ланка переживает экономический кризис из-за нехватки бензина и дизтоплива. На протяжении нескольких месяцев в стране продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки действующего правительства.

Накануне стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке. 13 июля незадолго до официального объявления об отставке президент вместе с семьей покинул страну на военно-транспортном самолете. Воздушное судно приземлилось на Мальдивах. Оттуда Раджапакса отправится в Сингапур, где, по данным СМИ, ему будет предоставлено убежище.