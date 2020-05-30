На северо-востоке КНР более 40 школьников госпитализированы с отравлением

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Правительство Китая отказалось от официальной версии о том, что коронавирусная инфекция произошла на рынке диких животных в городе Ухань провинции Хубэй.

Руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу пояснил, что рынок стал жертвой коронавируса. Он отметил, что в Китае было проведено расследование, протестирована продукция рынка и тесты показали,...