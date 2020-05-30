На северо-востоке КНР более 40 школьников госпитализированы с отравлением

В северо-восточной провинции Китая Цзилинь более 40 школьников были госпитализированы после того, как у них резко поднялась температура и появились симптомы диареи. Отмечается, что коронавирус исключён.
Как сообщает издание Pengpai, 27 мая у нескольких учащихся Первой средней школы в уезде Юйшу городского округа Чанчунь появились первые случаи возникновения симптомов. К полудню 28 мая общее число госпитализированных достигло 41.
В первую очередь из-за эпидемии коронавируса школьникам сделали тесты на инфекцию. Все они показали отрицательный результат.
Отмечается, что всем школьникам поставили предварительный диагноз кампилобактериоз — бактериальная инфекция, протекающая как острое кишечное заболевание.
Как ранее писал NEWS.ru, в мексиканском штате Пуэбла 42 человека скончались в результате отравления контрафактным алкоголем. Ещё 11 человек госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии.
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