Азия

На северо-востоке КНР более 40 школьников госпитализированы с отравлением

08:34, 30 мая 2020
Фото: Li Jianan/Xinhua/Global Look Press

В северо-восточной провинции Китая Цзилинь более 40 школьников были госпитализированы после того, как у них резко поднялась температура и появились симптомы диареи. Отмечается, что коронавирус исключён.

Как сообщает издание Pengpai, 27 мая у нескольких учащихся Первой средней школы в уезде Юйшу городского округа Чанчунь появились первые случаи возникновения симптомов. К полудню 28 мая общее число госпитализированных достигло 41.

В первую очередь из-за эпидемии коронавируса школьникам сделали тесты на инфекцию. Все они показали отрицательный результат.

Отмечается, что всем школьникам поставили предварительный диагноз кампилобактериоз — бактериальная инфекция, протекающая как острое кишечное заболевание.

Как ранее писал NEWS.ru, в мексиканском штате Пуэбла 42 человека скончались в результате отравления контрафактным алкоголем. Ещё 11 человек госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии.

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