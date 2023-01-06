На Луну и на Марс: Сеул рвется в космос Южная Корея превращается в конкурента ведущим космическим державам

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press

Военные Южной Кореи произвели успешный запуск твердотопливной ракеты-носителя, которая в будущем будет выводить спутники на орбиту. Это событие, случившееся 30 декабря, в Минобороны страны назвали прорывом. Но на самом деле запуск стал лишь одним из шагов куда более амбициозной и успешно реализуемой Сеулом программы по превращению в полноценную космическую державу. Уже в недалеком будущем Южная Корея, которая совсем недавно считалась новичком в этой сфере, сможет бросить вызов признанным грандам, потеснив их на мировом рынке услуг космической индустрии.

Тревога в Сеуле

За сутки до Нового года с морской платформы недалеко от западного побережья Южной Кореи, в местечке Анхын, где расположен главный военный ракетный полигон страны, в небо ушла приземистая белая ракета. Запуск был произведен в шесть часов вечера, когда наступили сумерки, ракета улетела вертикально вверх на 450 км, потому на фоне темного неба ее было очень хорошо видно из самых разных районов не только Южной Кореи, но и КНДР и даже российского Приморья. Вольно или невольно, но местные военные доставили немало хлопот корейской полиции и Службе спасения, так как тысячи перепуганных корейцев тут же бросились звонить и сообщать в компетентные органы о необычном явлении. Версий было немало — от «летательного аппарата инопланетян» до «ракетных испытаний Северной Кореи». В итоге местным телеканалам пришлось даже давать экстренные выпуски новостей, разъясняя, что ракета была «своя» и прошли успешные испытания нового носителя.

Светящиеся от удовольствия представители Минобороны Республики Корея (РК) были несколько огорошены волной критики со стороны общественности, чье недовольство можно обозначить одной фразой: «Предупреждать же надо!». Впрочем, настроение военным это сильно не испортило: они сослались на необходимость соблюдать секретность, но всё же извинились, пообещав больше не пугать сограждан, хотя и предупредили, что запуски будут продолжать проводить и достаточно часто. Сам запуск был охарактеризован как большой успех и даже прорыв по части создания собственных корейских твердотопливных ракет-носителей, которые с 2025 года должны начать выводить на орбиту разведывательные спутники. Некоторые наблюдатели предположили, что старт неслучайно был произведен так, чтобы он запомнился всем и надолго. Возможно, военные РК хотели показать народу: хотя соседняя КНДР регулярно запускает ракеты, но и южнокорейские специалисты не сидят сложа руки, тоже заботясь об укреплении обороноспособности родины.

Через пару дней Министерство обороны в деталях объяснило, в чем именно заключался прорыв. Согласно информации военных, старт проводил Научный институт оборонных исследований (ADD) РК, а нынешний запуск стал продолжением испытаний ракеты-носителя, которую тоже успешно протестировали в марте 2022 года. На этот раз были запущены со второй по четвертую ступени. В ходе запуска были проверены характеристики ракеты, а также технологии сгорания твёрдотопливных двигателей различных ступеней, отделение обтекателя, разделение ступеней, управление ориентацией в пространстве последней ступени, отделение полезной нагрузки (макета спутника). Планируется, что с помощью новой ракеты-носителя Сеул с 2025 года начнет самостоятельно выводить на низкую околоземную орбиту спутники весом до 500 кг. Было подчеркнуто, что технологии имеют широкое военное и мирное космическое приложение и позволят не только укрепить боевую мощь ракетных войск, улучшить систему сбора разведанных РК, но и дадут возможность Корее зарабатывать на мировом рынке услуг по выводу спутников на орбиту

Фото: mnd.go.kr

Лунная дорожка

Военные РК назвали запуск 30 декабря прорывом, и он действительно стал большим успехом для южнокорейской космической отрасли. Вместе с тем стоит признать, что таких корейских прорывов за последние пару лет в космосе произошло уже немало.

Наверное, символически более знаковое событие произошло 21 июня 2022 года, когда со второй попытки Южная Корея при помощи самостоятельно созданной ракеты-носителя «Нури» вывела на околоземную орбиту несколько спутников. Именно тогда Южная Корея вошла в число держав, которые умеют полностью самостоятельно создавать спутники, ракеты-носители и доставлять полезную нагрузку в космос. Помимо корейцев это могут сейчас делать ещё только шесть стран — Россия, США, Китай, ЕС, Япония и Индия. Как бы это пафосно не звучало, но 21 июня 2022 года Южная Корея действительно открыла «свою космическую эру», войдя в нее на собственной ракете-носителе «Нури». Проект «Нури» реализовывался с 2010 года, не обошлось без накладок, задержек, но успеха корейцы достигли весьма быстро, сумев использовать как опыт предшественников по выходу в космос, так и наработки из предыдущего проекта ракеты-носителя «Наро», который реализовывался совместно с Россией.

В августе 2022 года Южная Корея получила повод сообщить о новом космическом прорыве — началась практическая реализация программы освоения Луны. Тогда на американской ракете-носителе в космос был выведен корейский космический аппарат «Танури» (Danuri), который затем начал самостоятельное путешествие в сторону естественного спутника Земли. Буквально несколько дней назад, в конце декабря «Танури» успешно добрался до орбиты Луны и начал передавать первые съемки ее поверхности. В течение года он будет обследовать Луну с высоты 100 км, делая подробные фотографии поверхности и подбирая площадку для приземления корейского лунохода.

Параллельно Южная Корея ведет активные разработки и сфере военного применения космоса и ракетных технологий, создавая новые, более мощные ракеты и планируя увеличить группировку разведывательных спутников. Так, 1 октября 2022 года в ходе празднования 74-й годовщины создания Вооруженных сил РК был показан рекламный ролик, в котором продемонстрировали проведенные ранее секретные испытания новой баллистической ракеты РК «Хёнму-5». Сообщалось, что она способна доставлять боевую часть (БЧ) весом 8–9 тонн на расстояние до 300 км. За такую гигантскую боевую часть новой вид «Хенму» назвали «ракетой-монстром». Она до сих пор является самой мощной из всех имеющихся на вооружении РК. Если же вес БЧ у «Хёнму» снизить до 1 тонны, то ракета сможет поражать цели на удалении до 3000 км. Это означает выход ударных возможностей РК на новый уровень — у Кореи появилась ракета средней дальности, которая позволяет держать под прицелом не только Северную Корею, но также Китай, Россию, Японию и ряд других стран.

Можно назвать немало других примеров успешных запусков и испытаний, которые Южная Корея осуществила за последние пару лет. От создания новых типов ракетных двигателей до баллистических ракет подводных лодок.

Фото: Kari/Keystone Press Agency/Global Look Press

100-летний юбилей освобождения Кореи на Марсе

Если же говорить про планы Южной Кореи в космосе, то тут проще назвать те направления, в которых корейцы пока не планируют засветиться, потому что программа развития очень и очень амбициозная.

Во-первых, корейцы намерены активно использовать уже проверенную систему «Нури». До 2027 года будут проведены еще четыре запуска для дополнительной обкатки, первый из них состоится уже в ближайшие месяцы. На это заложен бюджет в 687,4 млрд вон (около $530 млн). В процессе стартов на околоземную орбиту планируется вывести в общей сложности 13 малых и средних спутников.

Во-вторых, уже сейчас ведется создание следующего поколения носителей в рамках проекта KSLV-III, который должен стать основной космической «рабочей лошадкой» Кореи ближайшего будущего. На проект выделено 1,9 трлн вон (около $1,5 млрд). У новой ракеты будут пять двигателей мощностью 100 тонн каждый в первой ступени и два двигателя мощностью по 10 тонн на второй ступени, при возможности выводить в космос до 10 тонн полезной нагрузки. Первый запуск KSLV-III запланирован на 2030 год. Эта куда более серьёзная ракета-носитель даст возможность Корее существенно расширить количество доступных для реализации космических проектов.

В-третьих, Южная Корея намерена самым активным образом участвовать в освоении ближайших соседей нашей планеты — Луны и Марса. В 2032 г. корейцы планируют высадить на Луне исследовательский аппарат. Если в прошлом году «Танури» к Луне повезла американская ракета, то десять лет спустя это должна сделать уже корейская система KSLV-III. Если это всё удастся реализовать и РК действительно доставит луноход на поверхность естественного спутника Земли, то Страна утренней свежести станет четвертой после CCCР/РФ, США и Китая державой, которая смогла направить свой аппарат на Луну. Сейчас это звучит почти фантастически, но Южная Корея планирует начать даже добычу природных ресурсов на Луне.

В-четвертых, не избежит «корейского нашествия» и Марс. Согласно озвученным в ноябре прошлого года президентом РК Юн Сок Ёлем планам, корейцы намерены отметить столетие освобождения страны от японской оккупации высадкой на Марсе. Марсоход Кореи должен начать работу на Красной планете с 2045 года.

Для обеспечения прибыльности, рентабельности и стимулирования конкуренции правительство РК планирует активным образом привлекать в эту сферу частные компании, передавая им технологии и обеспечивая финансовую и прочую поддержку.

Во второй половине декабря 2022 года на заседании правительства РК были одобрены три государственных плана, которые подводят под все эти амбициозные планы систему финансирования и конкретную базу, разбивая их на более мелкие задачи и цели. В частности, определены три региона страны — провинции Южная Чолла, Южный Кёнсан и город Тэджон — в качестве специализированных кластеров развития космической промышленности. Провинция Южная Чолла, где расположен космический центр Наро, позиционируется в качестве основы для запусков — здесь построят несколько стартовых площадок и центр коммерциализации ракетных технологий. Специализацией Южного Кёнсана станет разработка и создание спутников — производственные мощности для этого уже имеются. В целях расширения возможностей в данном направлении в регионе появится профильный инновационный центр создания спутниковых аппаратов. Тэджон будет развиваться в качестве научно-исследовательского и образовательного кластера (в городе базируется институт KAIST).

До 2030 года Сеул инвестирует 1,4 трлн вон (около $1,1 млрд) в создание и развитие сети спутников наблюдения за регионом Корейского полуострова и наземной системы управления ими. В четвертом среднесрочном базовом плане РК по освоению космоса заложены уже упомянутые высадки на Луну (2032 г.), Марс (2045 г.), доведение к 2027 году размера государственных ассигнований на космическую сферу до 1,5 трлн вон (около $1,17 млрд).

Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Дерзкий новичок

Еще совсем недавно Южную Корею называли новичком на ниве освоения космоса. Если брать историю развития корейской космической программы, то так и есть — десять лет назад мало кто верил, что корейцы могут серьезно рассуждать и строить планы полетов на Луну, Марс, а также создавать баллистические ракеты средней дальности. Но уже сейчас видно, что многие планы реализуются на практике, причем очень быстрыми темпами.

И здесь хочется обратить внимание на еще один аспект, которому у корейцев стоит поучиться. Ракеты и космос им нужны не только для престижа и военной отрасли (хотя, безусловно, эти факторы также играют важную роль), но также для получения прибыли и развития собственной экономики. Космическая отрасль включена в список тех сфер, которые должны стать новыми локомотивами роста национальной экономики, подхватив эстафету у направлений, которые обеспечивают корейское «экономическое чудо» в настоящий момент: судостроения, полупроводников, автомобилестроения, нефтехимии и других.

Как уже было сказано, Корея собирается стать активным игроком на рынке международных космических услуг, составив конкуренцию всем остальным грандам этой отрасли — США, ЕС, Китаю, Японии, Индии и России.

Согласно статистике, в период с 2010 по 2020 год в мире было выведено 2663 спутника, но в ближайшие десять лет различные страны мира собираются вывести в пять раз больше — 12 510. Объем рынка запусков, согласно данным компании Fortune Business Insights, увеличится с $14,21 млрд в 2022 году до $31,9 млрд в 2029 году. Согласно оценкам компании Morgan Stanley, составлявшая в 2020 году $251 млрд мировая космическая индустрия к 2040 году вырастет до $1,100 трлн.

И Южная Корея намерена получить значительную долю мирового «космического пирога» как путем запуска спутников на коммерческой основе, так и путем предоставления других услуг. Эта задача будет возложена в первую очередь на частные корейские компании, так как государство не намерено монополизировать отрасль, а наоборот, будет самым активным образом привлекать частный бизнес. В том же четвертом базовом плане развития космической индустрии заложено увеличение к 2045 году доли южнокорейского частного сектора на мировом рынке космической промышленности в десять раз — с нынешнего 1% до 10%.

Фото: Kari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сначала косметика, а дальше — космос

В 1980-е годы в США были распространены издевательские шутки по поводу корейских автомобилей Hyundai, в них высмеивали качество машин. Вот один пример: «Как можно машину Hyundai разогнать до скорости 100 км/ч? Есть только один способ сделать это — столкнуть ее с обрыва». С начала 2010-х в тех же США автомобили Hyundai стали регулярно фигурировать в списках лучших авто года — от премиум-класса до грузовиков.

Точно так же сомневались многие, когда пару десятилетий назад корейцы решили производить собственную косметику и развивать (в том числе с расчетом и на зарубежную аудиторию) свою популярную музыку К-РОР. Если в 2000-х годах можно было спросить, кто знает корейскую косметику, кто знает К-РОР, вот французская, японская косметика — да, американская эстрада, J-POP — да, но корейская?! Теперь же надо формулировать наоборот: «Неужели есть те, кто не слышал К-РОР и кто не знает корейскую косметику?!»

Что-то схожее происходит в сфере космической индустрии, где Южная Корея уже явно прошла этап шуток про обрыв. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что мы сейчас наблюдаем, как на наших глазах происходит быстрое становление еще одной полноценной космической державы — Южной Кореи. Еще несколько лет назад подобные заявления были бы встречены со скепсисом, но продемонстрированные за эти полтора-два года успехи в самых разных направлениях космической индустрии — от боевых ракет до направления аппаратов к Луне — доказали, что Сеул не бросает слов на ветер.

Нельзя говорить, что все идет без сучка и задоринки, как и преждевременно ставить Корею в этой сфере на один уровень с США, Россией, Китаем и прочими гигантами индустрии. Тем не менее абсолютно точно, что у Южной Кореи уже есть свой космическая программа, создана и развивается своя мощная научная, технологическая и производственная база отрасли, есть долгосрочные планы движения вперед, а также имеются силы, кадры и средства для реализации всех задумок. Мировой космический клуб пополнился еще одной страной — Южной Кореей, которая очень скоро начнет теснить корифеев отрасли.