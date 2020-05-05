Монументальную арку в память о советских воинах откроют в КНДР

https://static.news.ru/photo/778bea86-8ec0-11ea-900d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Гранитная арка с бронзовыми барельефами будет возведена в столице КНДР. Таким образом в Пхеньяне увековечат память о советских солдатах, погибших в 1945 году при освобождении Кореи.

Новый монумент будет венчать вход на главное советское кладбище в районе Садон, передаёт ТАСС со ссылкой на российского посла Александра Мацегору. Предполагается, что работы будут завершены к 15 августа, уточнил представитель дипмиссии.

По его словам, в столице КНДР разрешение на строительство подобных объектов согласовывают на самом высшем уровне. Одобрение проекта Мацегора назвал личным вкладом северокорейского лидера Ким Чен Ына в историческое наследие.

На территории страны находятся 11 братских и 345 отдельных могил, в которых погребены около 1,4 тысячи советских военнослужащих. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тысячи воинов.

Ранее, как писал NEWS.ru, указом президента России глава КНДР был награждён юбилейной медалью Победы за большой вклад в увековечение памяти погибших советских воинов.